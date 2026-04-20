    • 20 de abril de 2026 - 15:13

    Empleo registrado en San Juan: la cautela del Gobierno provincial y los tres factores detrás de los números en aumento

    Tras la publicación del informe sobre el empleo registrado y el dato en San Juan, desde el Gobierno provincial evaluaron el contexto detrás de los números.

    Empleo registrado - imagen ilustrativa

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    Por Celeste Roco Navea

    Este fin de semana la consultora privada LCG publicó un informe que fue tomado por medios de todo el país, reflejando la realidad del empleo registrado. En el mismo detallaba que en San Juan durante este año se crearon 1.300 puestos nuevos, siendo una de las cuatro provincias con números positivos en contraposición con el resto de las jurisdicciones que registraron pérdidas preocupantes en algunos casos. Pese al dato positivo, desde el Gobierno decidieron ser cautos.

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    Así lo precisó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien en diálogo con DIARIO DE CUYO aseguró “tratamos de no celebrar los números”. Al respecto explicó que, si bien es un dato positivo, la realidad del empleo en general es compleja, teniendo en cuenta los índices de empleo no registrado como aquellas fuentes laborales que, si bien se encuentran en el rubro registrado, no cumple con pautas salariales dignas o condiciones de calidad.

    “Festejar datos como éstos no está bueno porque hay gente que, si bien tiene empleo, es de baja calidad”, puntualizó Fernández.

    En ese contexto, remarcó la prudencia en torno a los números. “El dato es bueno. San Juan logra sostener el empleo registrado, inclusive mejorarlo, pero aun hay altos niveles de empleo en negro”, remarcó el funcionario provincial.

    Los tres factores que incidieron en el aumento del empleo registrado en San Juan

    El titular de la cartera productiva analizó las causas que incidieron en la órbita del trabajo registrado para no solo mantener los puestos de trabajo, sino dar origen a nuevos puestos.

    Conforme reflexionó Fernández, sin duda uno de los primeros factores es el sostenimiento de la obra pública en la provincia con fondos locales. Sucede que, tras el fin de la obra pública nacional, San Juan decidió darle continuidad a este sector con dinero de las arcas propias, sosteniendo una actividad fundamental como la construcción.

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    “La inversión en obra pública ayudó a que las empresas constructoras puedan sostener el empleo”, detalló Fernández. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que según la consultora Profit, tomando datos del SIPA, desde noviembre del 2023 a diciembre del 2025 se perdieron 62.300 puestos relacionados a la construcción en todo el país.

    El segundo factor coincide con el considerado por la consultora LCG, y es la actividad minera. Sobre ello, Fernández puso el foco en las actividades asociadas a la minería, como son los servicios asociados y la construcción de caminos y obras necesarias para el desarrollo de los proyectos en la provincia.

    EL GRUPO SARMIENTO presentó un proyecto de ley para concretar una alianza estratégica entre la minería y el agua con el objetivo terminar con las pérdidas en la distribución y avanzar con riegos de última generación.

    El último motivo que impulsa el crecimiento del empleo registrado en San Juan conforme señaló el ministro orreguista, es la actividad industrial. Al respecto aseguró: “La industria y el comercio, que son los sectores que más empleo registrado generan, han logrado mantener los niveles a pesar de la crisis general del país”. Esto coincide con lo esbozado por el titular de la Federación Económica, Daniel Milla, quien señaló a este medio que en la provincia, al menos dentro de lo que son los socios del espacio, no han registrado cierres o despidos masivos de manera generalizada, destacando el esfuerzo de los empresarios por sostenerse en la actividad.

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    “En materia agrícola, hay una realidad y es que la mayor parte de la agricultura, como es el olivo y el pistacho, tienen que ver con el comercio exterior y se ha recuperado el ritmo, lo que compensa la deficiencia que hoy hay en el mercado interno”, finalizó Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación.

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