    • 3 de junio de 2026 - 15:47

    El Senado postergó el tratamiento del pliego que provocó el cruce entre Patricia Bullrich y el Gobierno

    Legisladores de LLA y la oposición acordaron quitar del temario una parte de las postulaciones. Fue en plena tensión en el Gobierno por la decisión de retirar la candidatura de María Verónica Michelli a un tribunal de La Plata.

    Senado.-
    Senado.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Senado definió en la reunión de Labor Parlamentaria que en la sesión del jueves, a las 11.00, no se tratará el pliego de la candidata a jueza, María Verónica Michelli, que provocó el cruce entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el Gobierno.

    Leé además

    Patricia Bullrich, senadora.

    Veto a una candidata a jueza: Patricia Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei como jefa del bloque
    patricia bullrich, tras poner su renuncia a disposicion de milei: no hay riesgo de fractura

    Patricia Bullrich, tras poner su renuncia a disposición de Milei: "No hay riesgo de fractura"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta candidatura se trataría la próxima semana, en un eventual nuevo debate. En la sesión de mañana sí se tratarán los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo con los bonistas que no entraron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.

    Legisladores de la Cámara Alta decidieron quitar del temario del debate de mañana en el recinto 20 de las postulaciones a magistrados. Fue en plena tensión en el Gobierno por la decisión oficial de retirar la candidatura de Michelli al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata por ser familiar de un periodista.

    El jueves se tratarán 50 pliegos e ingresará el pedido del Gobierno para retirar la candidatura de Michelli, que quedará listo para tratarse en otra futura sesión en la Cámara Alta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bullrich acuerda con la oposición postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli

    Bullrich acuerda con la oposición postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli

    Por Agencia Noticias Argentinas
    La primera reunión de DIPAN en el Club Sirio Libanés.-

    Empresarios, exfuncionarios y referentes lanzaron la DIPAN para potenciar el Paso de Agua Negra: qué es y por qué es importante para San Juan

    Por Fernando Ortiz
    El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados. 

    José Castro y los concejales investigados por un polémico acuerdo plantearon ir a casación a la Corte, pero se la rechazaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tras la exposicion de gutierrez, el oficialismo ratifico su apoyo a los creditos y el pj mantuvo sus dudas: permitira a san juan avanzar, dijo usin

    Tras la exposición de Gutiérrez, el oficialismo ratificó su apoyo a los créditos y el PJ mantuvo sus dudas: "Permitirá a San Juan avanzar", dijo Usin

    Por Fernando Ortiz