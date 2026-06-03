El Senado postergó el tratamiento del pliego que provocó el cruce entre Patricia Bullrich y el Gobierno

Legisladores de LLA y la oposición acordaron quitar del temario una parte de las postulaciones. Fue en plena tensión en el Gobierno por la decisión de retirar la candidatura de María Verónica Michelli a un tribunal de La Plata.

El Senado definió en la reunión de Labor Parlamentaria que en la sesión del jueves, a las 11.00, no se tratará el pliego de la candidata a jueza, María Verónica Michelli, que provocó el cruce entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el Gobierno.

Esta candidatura se trataría la próxima semana, en un eventual nuevo debate. En la sesión de mañana sí se tratarán los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo con los bonistas que no entraron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.

Legisladores de la Cámara Alta decidieron quitar del temario del debate de mañana en el recinto 20 de las postulaciones a magistrados. Fue en plena tensión en el Gobierno por la decisión oficial de retirar la candidatura de Michelli al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata por ser familiar de un periodista.