    • 3 de junio de 2026 - 11:44

    Patricia Bullrich, tras poner su renuncia a disposición de Milei: "No hay riesgo de fractura"

    La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no existe riesgo de ruptura con el Gobierno y contó que mantuvo una conversación "madura y seria" con el Presidente por el retiro del pliego de María Verónica Michelli.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La legisladora confirmó que mantuvo una conversación directa con el presidente Javier Milei, a quien le expresó sus diferencias respecto de la decisión del Gobierno de retirar la postulación de Michelli, vinculada familiarmente al periodista Hugo Alconada Mon.

    Según relató Bullrich, durante ese intercambio planteó una "objeción de conciencia" frente a la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, aunque aclaró que se trató de una posición personal y no de una postura institucional del bloque libertario.

    En ese contexto, la senadora reveló que puso a disposición del Presidente su renuncia a la conducción de la bancada oficialista. Sin embargo, aseguró que Milei rechazó de plano esa posibilidad.

    "Uno pone a disposición su renuncia, es lo que hacen las personas de bien. El Presidente no le dio importancia al tema y seguimos la conversación", explicó la dirigente al referirse al diálogo mantenido con el mandatario.

    Bullrich sostuvo además que la objeción de conciencia es una herramienta reconocida en distintos ámbitos cuando una decisión entra en conflicto con convicciones personales. En esa línea, remarcó que el episodio no debe interpretarse como una diferencia política de fondo con el Gobierno.

    "Son posiciones individuales, no de bloque", señaló, y agregó que las decisiones partidarias suelen estar relacionadas con iniciativas legislativas, políticas públicas o el rumbo general de la gestión, mientras que este caso responde a una cuestión de carácter personal e institucional.

    De esta manera, la jefa de la bancada oficialista intentó poner fin a las especulaciones sobre una eventual crisis interna y dejó en claro que, pese a las diferencias expresadas por el caso Michelli, mantiene su alineamiento con el proyecto político encabezado por Milei.

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