Bullrich acuerda con la oposición postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli

La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron hoy postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli , y tratar mañana los dictámenes de 50 candidatos a la justicia, y los proyectos de fondos buitres y de propiedad privada.

Veto a una candidata a jueza: Patricia Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei como jefa del bloque

Patricia Bullrich, tras poner su renuncia a disposición de Milei: "No hay riesgo de fractura"

Además hoy se presentará en mesa de entradas el dictamen firmado por opositores donde avalan a Michelli, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Voceros señalaron que en la sesión de mañana deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondrá a votación tanto esa solicitud que hoy no tiene los votos, y posteriormente el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias.

El debate sobre el temario se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuar incluir los pliegos de 50 jueces y los proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada.

El encuentro se realizó un día después que se haya disparado una fuerte interna en el oficialismo, tras la decisión de la jefa de la LLA, Patricia Bullrich de poner su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, luego de haber criticado el veto del Gobierno al pliego de Michelli.

Bullrich hoy intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que "no hay riesgo de fractura y que "las divergencias son parte de la política".__IP__

Jueces

La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero mañana se tratarán solo unos cincuenta.

En lista de espera también se encuentran los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legitimo.