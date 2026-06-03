Empresarios, exfuncionarios y referentes lanzaron la DIPAN para potenciar el Paso de Agua Negra: qué es y por qué es importante para San Juan

La integración por el Paso de Agua Negra sumó un nuevo actor institucional. Un grupo de empresarios, exfuncionarios y referentes vinculados al desarrollo regional puso en marcha la asociación civil Desarrollo Integración Paso de Agua Negra (DIPAN), una organización que buscará promover acciones vinculadas al camino internacional y que nace como contraparte sanjuanina de la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN), entidad que funciona desde hace años en la Región de Coquimbo, Chile.

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La flamante asociación, que actualmente tramita su Personería Jurídica definitiva, será presidida por Alejandro Quinto Bravo, hijo del exgobernador Leopoldo Bravo, uno de los principales impulsores históricos de la integración con Chile a través del Paso de Agua Negra. Lo acompañará como vicepresidente el empresario turístico y audiovisual Gustavo "Huevo" Muñoz.

La conformación de DIPAN representa un paso relevante para San Juan debido a que, según explicaron sus integrantes, la provincia carecía hasta ahora de una institución civil específica dedicada a promover el desarrollo integral del paso fronterizo. "Es importante porque en la Cuarta Región existe la CORPAN. No había nada de este lado. Nos equiparamos a Chile", explicó Bravo a DIARIO DE CUYO al referirse al nacimiento de la entidad.

La primera reunión de trabajo, en el Club Sirio Libanés, contó con la participación de referentes de distintos sectores. Estuvo el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino, quien tuvo una destacada participación en el Ente Binacional Túnel Internacional Paso de Agua Negra (EBITAN) y es considerado una de las voces técnicas más experimentadas en la materia. También integran el directorio empresarios y representantes de actividades vinculadas al turismo como Carolina Saidel.

Aunque entre sus miembros aparecen dirigentes y exfuncionarios con trayectoria política, desde DIPAN buscaron despejar cualquier especulación sobre una eventual utilización partidaria de la organización. Es insoslayable que Bravo está identificado históricamente con el Partido Bloquista y que Ortiz Andino, es un referente técnico del Partido Justicialista. Pero la intención es desmarcar cualquier procedencia partidaria al momento de integrar la asociación. "Hay personas físicas o instituciones. Es apartidaria. Hay interesados de todos los ámbitos políticos", sostuvo el presidente de DIPAN.

Incluso fue más allá al señalar que el Paso de Agua Negra constituye uno de los pocos temas capaces de generar consensos amplios en la provincia. "Creo que el tema que une a todas las fuerzas políticas es el Paso. No hay discusión al respecto", afirmó. Y agregó una mirada histórica sobre el proyecto: "Desde que se inauguró el camino en el 1965 con Leopoldo Bravo, todos los políticos trabajaron en pos del Paso".

Del Túnel al mantenimiento cotidiano

La nueva asociación se propone trabajar sobre una agenda amplia vinculada a la integración entre Argentina y Chile. Según explicó Bravo, los objetivos abarcan aspectos políticos, económicos, deportivos y culturales, siempre con el foco puesto en fortalecer el funcionamiento y el desarrollo del corredor internacional.

"La institución tiene dos objetivos", resumió. "A largo plazo, el Túnel de Agua Negra. Es el objetivo final. Por ahora no es el momento. El proyecto de Gioja quedó de lado. Pero es el anhelo central".

La referencia apunta al proyecto del Túnel de Agua Negra, una obra estratégica que durante años fue considerada una de las principales apuestas para consolidar un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, mientras ese objetivo permanece en suspenso, DIPAN apunta a una agenda más inmediata.

"El camino diario es todo lo que hace al funcionamiento. Si podemos pavimentar un kilómetro, se pavimentará. Si podemos generar además de los recursos públicos, recursos privados con el boom minero, mantenimiento de la aduana o incorporación de tecnología, lo haremos", indicó.

Reconocimiento a las mejoras recientes

Bravo también destacó las inversiones realizadas por el Gobierno de Marcelo Orrego en la infraestructura del paso internacional. "El Gobierno hizo mejoras muy importantes en la Aduana", señaló, al mencionar la ampliación de las instalaciones, el mejoramiento de los sanitarios públicos, la incorporación permanente de un servicio de ambulancia y la instalación de tres tótems satelitales en el tramo argentino de ripio para garantizar conectividad a internet.

"Son 70 kilómetros de tierra. En la parte argentina instalaron tres tótems satelitales para tener conexión a internet", destacó. Asimismo, valoró el trabajo realizado en la difusión y modernización de los servicios vinculados al corredor internacional como la página web.

Quiénes integran la conducción de DIPAM

La comisión directiva de la Asociación Civil Desarrollo Integración Paso de Agua Negra (DIPAM) quedó conformada por representantes de distintos sectores empresariales, turísticos y profesionales de San Juan:

Presidente: Alejandro Quinto Bravo Falcioni.

Alejandro Quinto Bravo Falcioni. Vicepresidente: Gustavo Muñoz Lorenzo.

Gustavo Muñoz Lorenzo. Secretaria: Patricia Erica Irrgang.

Patricia Erica Irrgang. Tesorero: Daniel Gimeno.

Daniel Gimeno. Vocal 1° Titular: Calixto Daniel Milla.

Calixto Daniel Milla. Vocal 2° Titular: Víctor Dante Italia.

Víctor Dante Italia. Vocal 3° Titular: Fernando Andrés Ocampo Bravo.

Fernando Andrés Ocampo Bravo. Vocal 1° Suplente: Carolina Saidel.

Carolina Saidel. Vocal 2° Suplente: Félix Guillermo Krebs Vega.

Félix Guillermo Krebs Vega. Vocal 3° Suplente: Gabriela Graffigna.

Además, la Comisión Revisora de Cuentas está integrada por Víctor Alberto Grau, Fernando Sisterna y Guadalupe Giménez, mientras que el Tribunal de Disciplina quedó conformado por Francisco Jorge Ávila Castro, Andrés Marino Juan Zini y Perla Miadowsky.