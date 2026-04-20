San Juan, entre las provincias con crecimiento de empleo registrado: el esfuerzo de los empresarios y la minería, los motivos detrás de los números

Desde hace meses distintos sectores productivos reflejan situaciones de crisis. Cierres de industrias, despidos masivos y reestructuración que permite sostenerse en la actividad pero con menos capacidad productiva son algunos de los escenarios que se viven en gran parte del país, salvo en 4 provincias, entre ellas San Juan. Así lo refleja un informe de una consultora privada.

Conforme el último trabajo compartido por la consultora LCG relacionado al empleo registrado, en los últimos 12 meses se crearon 7.500 empleos nuevos registrados en Neuquén, Rio Negro, Santiago del Estero y San Juan. Esto va en contramano a lo que sucede en el resto del país, con una baja de 100.000 puestos.

Días antes de conocerse el informe, el titular de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, explicó a DIARIO DE CUYO que si bien todos los sectores atraviesan una complicada situación atada a la caída general del consumo, en la provincia aún no se dan escenarios negativos como sí suceden en otras provincias.

Al respecto, comentó: “Dentro de lo que es la Federación no hemos tenido un registro importante de cierre. Sí sabemos que hay una tendencia en cerrar negocios por la alta presión impositiva, pero dentro de la Federación las empresas están en espera, haciendo todos los esfuerzos por sostenerse y esperar que los tiempos cambien. No hemos tenido tampoco despidos masivos. Más allá de alguna excepción, no es un escenario generalizado”.

El esfuerzo de los empresarios y la aplicación de algunas herramientas disponibles como vacaciones adelantadas o suspensiones rotativas de algunos sectores permiten que se mantengan los empleos vigentes. Por su parte, gran porcentaje de la creación de nuevos puestos está más que nada relacionada a la actividad minera.

Desde enero se crearon 1.300 puestos de trabajo nuevo en San Juan, de acuerdo precisa el informe de la consultora privada. Este número va en sintonía con los más de 30 proyectos metalíferos que se encuentran en etapa de exploración en la provincia, cuya tarea requiere de mano de obra profesionalizada en distintos rubros ligados de manera directa como indirecta a la actividad. A ello se suma la reactivación de la planta de Casposo y la producción de Hualilán.

El panorama nacional general, a contramano del escenario laboral de San Juan

El informe de LCG detalla que las provincias con números positivos en empleo, además de San Juan, son Rio Negro con la creación de 3.200 puestos de trabajos, Neuquén con 3.000 y Santiago del Estero con 500 empleos nuevos, comparando enero del 2025 contra el mismo mes de este año. En el resto de las jurisdicciones del país, la pérdida se ha profundizado tocando valores alarmantes en algunos casos.

El peor escenario lo tiene Buenos Aires, con una pérdida promedio de 23.300 puestos de trabajos; seguida por CABA (23.000) y completa el top tres Chubut (6.400).

Además de la minería, el boom de megayacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta sería otro de los factores que incide en los números positivos. Del otro lado de la vereda, la actividad industrial registra una pérdida de 39.808 puestos de trabajo. Por su parte, el rubro textil, uno de los más complicados tras la apertura de las importaciones y la caída de la demanda local tuvo una pérdida de 13.000 puestos laborales, y en tercer lugar se encuentra el sector metalmecánico, con una merca de 9.900 puestos.

Mientras el escenario se complica para algunos sectores, en San Juan las expectativas están puestas en el reactive de la actividad minera y el derrame que ello pueda producir en el resto de los sectores productivos, impulsando el consumo y la demanda que tanta falta le está haciendo a la generalidad de los sectores.