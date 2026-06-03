San Juan se mete en la Liga Nacional de Clubes Senior

Este fin de semana comenzará en San Juan el torneo que pondrá en cancha a las leyendas de nuestro fútbol buscando la Copa Federal.

Tiempo. Los Senior nunca dejarán de sentirse vivos en una cancha y la Liga Nacional Senior que comienza en San Juan los pone activos.

Esa necesidad de seguir vigentes, esa pasíón que no se extingue jamás en la vida de los futboilistas, tendrán este próximo fin de semana el primer capítulo de un certamen importante, nacional y competitivo ya que comenzará en San Juan la Liga Nacional de Clubes Senior.

Con la coordinación de Tarsicio Amaya, autorizado por AFA como tal, en la provincia se jugará la primera fecha del certamen provincial que clasificará a los tres primeros a la Copa Federal donde aparecerán en agosto los cruces con los equipos grandes de Argentina. Será en la categoría +50 y en esta fase clasificatoria habrá presencia bien federal.

San Martín de Valle Fértil y Sportivo Los Berros de Sarmiento son los dos clubes del interior sanjuanino que buscarán avanzar en esta Liga que tendrá además la presencia de las Leyendas Verdinegras, Sportivo Desamparados, Atlético Trinidad, Atlético Marquesado y alguno más que está terminando de completar sus papeles para entrar en la cancha.

Será un torneo intenso en esta fase inicial. Clasificarán los tres primeros para ir a cruzarse ya en la Copa Federal con Racing Club, Vélez Sarsfield y Platense o Estudiantes de La Plata, en el mes de agosto.

Para Amaya, quien es el propulsor del Senior en este momento en la provincia, esta Liga ofrece un salto de calidad: 'Es un lindo momento para que los muchachos que tanto quieren el fútbol sigan vigentes y compitan en otros ámbitos. El fútbol Senior tiene mucho para ofrecer y estamos seguros que habrá un gran nivel con nombres muy conocidos para los sanjuaninos como Oscar Mallea, Julio González, por ejemplo en Desamparados. Es volver a ese pasado tan brillante'.