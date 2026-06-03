El PJ sanjuanino salió a rechazar el "tratamiento exprés" de la ley para financiar la obra pública

Este miércoles, a última hora, el Partido Justicialista de San Juan fijó posición frente al proyecto de ley impulsado por el gobernador Marcelo Orrego para habilitar la toma de financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura. El peronismo, tal como había adelantado este diario, manifestó su rechazo a un eventual "tratamiento exprés" de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

José Castro y los concejales investigados por un polémico acuerdo plantearon ir a casación a la Corte, pero se la rechazaron

Empresarios, exfuncionarios y referentes lanzaron la DIPAN para potenciar el Paso de Agua Negra: qué es y por qué es importante para San Juan

A través de un comunicado firmado por intendentes, concejales y diputados, el peronismo provincial sostuvo que la obra pública es una herramienta fundamental para el desarrollo de San Juan, pero advirtió que cualquier decisión vinculada a la toma de un crédito debe analizarse con " máxima prudencia , transparencia y rigor técnico". En otras palabras, no quieren que el proyecto se trate sobre tablas, sino que ingrese a las comisiones.

La postura del PJ surge en medio del debate generado por el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, que busca autorizar al Gobierno a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras viales, hídricas, sanitarias, energéticas y habitacionales. La iniciativa fue presentada por Orrego como una herramienta para acompañar el crecimiento económico y productivo que prevé la provincia en los próximos años.

En el documento, los dirigentes justicialistas remarcaron que San Juan necesita seguir invirtiendo en viviendas, caminos, escuelas, hospitales, redes de agua potable y saneamiento, además de otras obras que permitan fortalecer el crecimiento económico y social de todos los departamentos.

Sin embargo, expresaron "preocupación" por supuestas faltas de precisiones sobre aspectos centrales del proyecto de financiamiento. Pese a la reunión que mantuvieron los diputados de todos los bloques con el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.

Entre los puntos señalados mencionaron la ausencia de información detallada sobre el destino específico de los fondos, las obras a ejecutar, las condiciones financieras de los créditos, los plazos de amortización, las tasas de interés aplicables y el impacto que la deuda podría tener sobre las finanzas provinciales en los próximos años.

"El acceso al financiamiento puede constituir una herramienta válida cuando está orientado a proyectos concretos, estratégicos y debidamente identificados", señalaron. No obstante, sostuvieron que es indispensable que la ciudadanía, los municipios y sus representantes conozcan con claridad para qué se tomará la deuda, cuánto costará y cómo será afrontada.

En ese contexto, el tramo más contundente del comunicado fue el rechazo a una aprobación acelerada de la iniciativa. "Manifestamos nuestro rechazo al tratamiento exprés del proyecto de endeudamiento de la provincia", indicaron los referentes peronistas.

El comunicado aparece mientras el oficialismo busca reunir -de hecho tiene- los respaldos para la aprobación de la denominada Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de San Juan, defendida por el Gobierno como una herramienta clave para impulsar viviendas, rutas, obras de riego, agua potable y saneamiento.