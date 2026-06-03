    • 3 de junio de 2026 - 19:22

    Ni Una Menos en San Juan: las imágenes de una multitudinaria marcha a 11 años del primer grito colectivo

    Con una amplia convocatoria, este martes por la tarde se realizó una nueva marcha de Ni Una Menos en San Juan.

    Ni Una Menos en San Juan. Foto: Diario de Cuyo

    Ni Una Menos en San Juan. Foto: Diario de Cuyo

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    Una multitud de sanjuaninos participó este martes de una nueva movilización de Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de la primera marcha que, en 2015, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

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    La convocatoria comenzó a las 17 en la Legislatura provincial y recorrió las calles céntricas hasta culminar en la Plaza 25 de Mayo. Con carteles, banderas, cánticos y mensajes de concientización, organizaciones sociales, agrupaciones feministas, familias y ciudadanos se sumaron a la jornada para reclamar justicia por las víctimas de femicidios y exigir políticas de prevención y protección.

    La movilización tuvo una amplia convocatoria y volvió a convertir las calles de la capital sanjuanina en un espacio de memoria, reflexión y reclamo por una sociedad libre de violencia.

    NI UNA MENOS 2026 SAN JUAN (4)
    NI UNA MENOS 2026 SAN JUAN (2)
    NI UNA MENOS 2026 SAN JUAN (1)
    NI UNA MENOS 2026 SAN JUAN (3)
    NI UNA MENOS 2026 SAN JUAN (5)

    Fotos: Diario de Cuyo.

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