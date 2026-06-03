Ni Una Menos en San Juan: las imágenes de una multitudinaria marcha a 11 años del primer grito colectivo

Con una amplia convocatoria, este martes por la tarde se realizó una nueva marcha de Ni Una Menos en San Juan.

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Una multitud de sanjuaninos participó este martes de una nueva movilización de Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de la primera marcha que, en 2015, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

La convocatoria comenzó a las 17 en la Legislatura provincial y recorrió las calles céntricas hasta culminar en la Plaza 25 de Mayo. Con carteles, banderas, cánticos y mensajes de concientización, organizaciones sociales, agrupaciones feministas, familias y ciudadanos se sumaron a la jornada para reclamar justicia por las víctimas de femicidios y exigir políticas de prevención y protección.

La movilización tuvo una amplia convocatoria y volvió a convertir las calles de la capital sanjuanina en un espacio de memoria, reflexión y reclamo por una sociedad libre de violencia.

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