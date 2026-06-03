Tras la exposición de Gutiérrez, el oficialismo ratificó su apoyo a los créditos y el PJ mantuvo sus dudas: "Permitirá a San Juan avanzar", dijo Usin

La estrategia del Gobierno provincial para obtener financiamiento internacional con el objetivo de potenciar la obra pública tuvo este miércoles un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, acompañado por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y representantes de Asesoría Letrada, expuso ante los legisladores los detalles del proyecto enviado por el gobernador Marcelo Orrego para habilitar la toma de créditos y la colocación de bonos destinados a financiar infraestructura estratégica.

La reunión había sido acordada durante el encuentro de Labor Parlamentaria de esta semana, luego de que el bloque Justicialista expresara reparos sobre la iniciativa y reclamara mayores precisiones. El oficialismo buscó así despejar dudas antes del tratamiento legislativo previsto para los próximos días.

"Existe un plazo promedio de 12 semanas para la confección de todos los trámites que implica la estructuración y finalmente colocación del bono. A partir de ahí habrá que definir cuál es el momento más adecuado para la provincia", dijo el ministro a la salida de la reunión. "Los proyectos ejecutivos ya los tenemos en mano. Apenas tengamos vía libre para la emisión del bono podremos salir rápidamente con las licitaciones", expresó sobre la importancia del tratamiento sobre tablas.

Tras el encuentro, el diputado de ACTUAR, Gustavo Usin, valoró la presencia de los funcionarios y consideró que la explicación permitió responder consultas de los distintos bloques. Además, ratificó su respaldo al proyecto.

"Entiendo que el acceso a estas herramientas de financiamiento permitirá a San Juan avanzar en obras de infraestructura fundamentales para su desarrollo", sostuvo el legislador, quien destacó que los recursos estarían orientados a la modernización de canales de riego, la construcción de viviendas y la mejora de caminos y rutas, entre otras intervenciones.

Para Usin, la propuesta impulsada por Orrego refleja "una visión clara de futuro", basada en la inversión en infraestructura para fortalecer la competitividad provincial y generar mejores oportunidades. "Voy a acompañar esta iniciativa con convicción y compromiso", afirmó.

Sin embargo, la recepción en la oposición peronista fue muy diferente. Fuentes de la bancada Justicialista señalaron que la exposición de Gutiérrez no aportó elementos sustancialmente distintos a los ya difundidos públicamente y remarcaron que las explicaciones "no convencieron".

La postura mantiene la línea que había expresado el presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, durante la reunión de Labor Parlamentaria, cuando advirtió sobre la posibilidad de otorgar un "cheque en blanco" al Ejecutivo y cuestionó la falta de precisiones sobre aspectos sensibles como las tasas de interés y las condiciones de los futuros endeudamientos.

El proyecto oficial, denominado Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan, busca habilitar operaciones financieras por hasta 600 millones de dólares. Según el Gobierno, esos recursos permitirán acompañar el crecimiento proyectado por el desarrollo minero y acelerar obras en infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

A pesar de la resistencia del PJ, en el oficialismo hay tranquilidad respecto del resultado legislativo. El orreguismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa gracias al respaldo de sus aliados, entre ellos ACTUAR y el bloque Bloquista, cuyos integrantes también participaron activamente de las discusiones previas y vienen defendiendo el uso de este tipo de herramientas financieras, citando experiencias similares en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, aunque la reunión no logró modificar la posición del justicialismo, sí sirvió para consolidar el apoyo de los sectores alineados con el Ejecutivo.