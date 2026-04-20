Manuel Adorni puso en venta su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , puso en venta el departamento que tiene en la localidad de La Plata, en medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito . El funcionario sumó a su patrimonio un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de esta propiedad en la capital bonaerense ni del cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El inmueble de Adorni en La Plata está situado en la calle 48, entre 6 y 7. Se ofrece a 95.000 dólares. Cabe recordar que antes de que termine el próximo mes de noviembre, el ministro coordinador debe pagar a cuatro mujeres acreedoras -las jubiladas y las policías que declararon como testigos- un total de 270.000 dólares .

En la esquina de 48 y 6 hubo durante las últimas semanas clases públicas abiertas, convocadas a modo de protesta por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata.

El departamento en venta es un tres ambientes . Está en el cuarto piso del edificio, con vista hacia el frente. Aunque la construcción tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, la propiedad “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”, según la publicación de la inmobiliaria, disponible para ser consultada en su página web.

El inmueble cuenta con una superficie cubierta de 98 metros cuadrados . La propiedad ofrece tres dormitorios; un baño principal completo, que incluye bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales más pequeños (toilettes), uno de los cuales tiene su propia ducha.

En su declaración jurada del 2024, Adorni informó que obtuvo este departamento como una “donación”, que sería herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también consignó que la propiedad era suya en un 100%.

Infobae consultó con el entorno del jefe de Gabinete para saber si el dinero que busca obtener de la venta de los departamentos de La Plata y Parque Chacabuco se usará para pagar las deudas que le vencen en noviembre, y qué tiene pensado hacer en caso de no encontrar compradores, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.

En Comodoro Py, el jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer si el crecimiento del nivel de vida del funcionario se condice con sus ingresos formales.

Por estas horas, las averiguaciones se concentran en el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, al que Adorni accedió pagando 30.000 dólares en efectivo y con una financiación de otros 200.000 a pagar en un año y sin intereses, de parte de dos jubiladas que eran dueñas en partes iguales.

Este lunes declararon como testigos Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, los dueños de la inmobiliaria que le había vendido ese departamento a las jubiladas, Rucci Propiedades.

Detrás de la operación inmobiliaria habría estado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y amigo de Manuel Adorni. Este fue citado a declarar, también como testigo, para el miércoles.

Fue él quien reservó en primer lugar en Rucci Propiedades, y luego se habría encargado de refaccionarlo para vendérselo a Adorni. Feijoo, empresario del rubro de los desarrollos urbanos, visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada apenas un mes antes de cerrar la transacción, en octubre de 2025.

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

Las claves del caso

La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito, Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional.

Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.