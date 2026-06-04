La Corte se reunió durante tres horas con abogados y analizará cambios en el funcionamiento de la Justicia

La Corte de Justicia abrió un canal de diálogo con abogados litigantes de los fueros Civil y Laboral en una reunión que, según sus autoridades, no tiene antecedentes en otras provincias. El encuentro, que sucedió en el Club Sirio Libanés, se extendió durante casi tres horas y permitió intercambiar opiniones sobre el funcionamiento de los sistemas procesales, las innovaciones implementadas por el Poder Judicial y las necesidades planteadas por los profesionales que intervienen diariamente en los tribunales.

Corte de Justicia: 3.273 alumnos participaron del taller contra la violencia que dicta la Oficina de la Mujer

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur , calificó el encuentro como "verdaderamente importante" y reconoció que la convocatoria superó las expectativas iniciales. "No esperábamos la concurrencia de esa cantidad de profesionales del fuero Civil y Laboral", afirmó en Radio Colón.

Según explicó, la actividad fue impulsada junto al Foro de Abogados y contó con la participación del ministro de la Corte Juan José Victoria, coordinador del área de Control Jurisdiccional No Penal. La modalidad permitió que los cortistas y abogados debatieran en igualdad de condiciones sobre distintos aspectos vinculados al servicio de justicia.

"Es una cuestión trascendente porque marca un hito. No tengo conocimiento de otro superior tribunal del país que acepte sentarse con los abogados para dialogar durante casi tres horas respecto de los sistemas procesales, de las innovaciones y de sus necesidades", sostuvo.

Durante el encuentro también surgieron observaciones y cuestionamientos sobre algunas herramientas y mecanismos implementados por la Justicia provincial. Lejos de esquivar esas críticas, Olivares aseguró que forman parte de un proceso necesario para perfeccionar el sistema.

image

"También hubo alguna crítica a cuestiones que hemos instrumentado y que bien vale la pena escuchar, porque no hay sistema que sea perfecto. Todos los sistemas merecen una constante mejora", expresó.

El titular de la Corte indicó que se tomaron notas de numerosas propuestas formuladas por los abogados y adelantó que varias de ellas podrían traducirse en medidas concretas. "Hemos tomado nota de un montón de propuestas que nos han hecho los colegas litigantes y seguramente algunas, en el corto plazo, y otras más adelante, las vamos a ir instrumentando", señaló.