Las jubiladas acreedoras de Adorni declararon que sus hijos están detrás de la venta del departamento

Las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, declararon este miércoles en Comodoro Py que desconocen los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso por USD 1.000 millones

Según aseguraron, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Las mujeres eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación. Viegas tiene los mismos haberes previsionales, y contaba con 115 mil dólares para invertir luego de desprenderse de bienes anteriores.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni. Más tarde Viegas coincidió con esa afirmación.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

“Un pasamanos”

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae de fuentes del caso, las jubiladas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales para hacer una inversión, siempre bajo la coordinación de Feijoo y Miano.

“Era para hacer un pasamanos”, explicó en su declaración testimonial Beatriz Viegas. Y aseguró que “no aparecían compradores”, y por eso empezó un proceso de refacción del lugar, que también estuvo a cargo de Feijoo.

El fiscal Pollicita le mostró fotos del “antes y después” del departamento, que fue totalmente renovado antes de vendérselo a Adorni. La testigo dijo que no recordaba detalles de las obras.

Esta parte abrió un interrogante en la investigación: si las jubiladas y sus hijos compraron el inmueble a 200.000 dólares, pagaron un 4% de comisión a la inmobiliaria, y además hicieron obras de refacción, ¿cómo se explica que luego lo hayan vendido en 230.000 dólares financiado a un año sin intereses?

Para explicar esto, Pablo Martín Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Deberá presentarse, a pedido del fiscal, con su celular y los comprobantes de todas las compras que hizo para arreglar el departamento.

Según reveló Infobae, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio.

Feijoo fue a ver a Adorni a Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 -así consta en los registros oficiales-, un mes antes de venderle el semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Por último, según se desprende de las últimas pruebas incorporadas al expediente, Manuel Adorni habría acordado con Pablo Martín Feijoo que él se encargue de vender el departamento que el jefe de Gabinete tiene en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. Con esa venta tiene pensado cubrir -al menos una parte- de los 200.000 dólares que les debe a las jubiladas.

Esa deuda vence en noviembre. Ese mismo mes, el ministro coordinador asumió el compromiso de reintegrar otros 70.000 dólares que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon el lunes en Comodoro Py.

Ellas son las prestamistas que, a cambio de una hipoteca sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, le entregaron 100.000 dólares a devolver en dos años, con un interés anual del 11%.

Los intereses se fueron devengando mensualmente con cuotas que empezaron en 900 dólares, y ahora se redujeron a mensualidades de 600 dólares luego de que el jefe de Gabinete cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares, según se desprende de la declaración testimonial de las agentes prestamistas.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes.

Para esclarecer las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el fiscal Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de él, su esposa y el resto de los involucrados.