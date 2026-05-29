La jueza Vilma Balmaceda cerró una carrera judicial de 38 años con una colorida despedida en la oficina

El edificio judicial de calles San Luis y Jujuy vivió este viernes una jornada cargada de emoción. Entre abrazos, fotos, regalos y palabras sentidas, la jueza del Séptimo Juzgado Civil, Vilma Balmaceda, tuvo su despedida formal tras acogerse al beneficio de la jubilación luego de casi cuatro décadas dentro del Poder Judicial de San Juan.

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El agasajo reunió a funcionarios, empleados y colaboradores que acompañaron a Balmaceda en una extensa carrera que terminó en uno de los despachos más importantes del fuero Civil. La magistrada había iniciado los trámites jubilatorios ante ANSES en noviembre de 2024 y ahora comenzó oficialmente una nueva etapa fuera de tribunales.

Detrás de la formalidad administrativa hubo un cierre de una trayectoria marcada por el perfil humano que quienes trabajaron con ella destacan casi antes que sus resoluciones judiciales.

“Ha dejado huellas en todos los que trabajamos con ella por su calidez y don de gente. Todo el mundo la quiere y siempre con una sonrisa y una palabra amable”, resumieron sus colaboradores más cercanos durante la despedida ante la consulta de DIARIO DE CUYO. En el mismo sentido, remarcaron que “su actitud de escucha permanente a los empleados como a los justiciables fue su impronta en toda su carrera judicial y hoy la gente la ha despedido con mucho amor”.

La historia de Balmaceda dentro de la Justicia sanjuanina es también la historia de una carrera construida peldaño por peldaño. Ingresó al Poder Judicial hace 38 años como escribiente y atravesó prácticamente todos los escalones posibles: fue secretaria de Paz, prosecretaria, secretaria y finalmente titular del Séptimo Civil en noviembre de 2019.

Por eso, en la despedida hubo un detalle que varios remarcaron: Balmaceda conocía el funcionamiento de tribunales desde cada rincón del sistema judicial. Desde las mesas de entradas hasta el despacho de jueza. Esa experiencia, aseguran quienes compartieron años de trabajo con ella, le permitió construir una relación cercana con empleados y litigantes.

La salida de Balmaceda deja otro cargo libre dentro del Poder Judicial. Según pudo saberse, el próximo 1 de junio la Corte de Justicia de San Juan comunicará oficialmente la vacante ante el Consejo de la Magistratura para iniciar el concurso que definirá a su reemplazante.