Los condimentos y fotos del locro de Uñac en Pocito con asistencia casi perfecta del PJ: de qué hablaron, quiénes fueron y quiénes faltaron

El sector del peronismo sanjuanino que responde al senador nacional Sergio Uñac cerró con semana con un locro en Pocito. El exgobernador armó la juntada y mensajeó él mismo a los dirigentes. Hubo asistencia casi perfecta. La lupa estuvo sobre la lista de invitados y los ausentes. Asistió casi la totalidad de los intendentes justicialistas y de los integrantes del bloque en la Legislatura. También estuvieron los diputados nacionales, la CGT y buena parte de los presidentes de Juntas Departamentales. Faltó el Eje Rawson-Chimbas y el diputado vallisto Omar Ortiz.

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Naturalmente el locro peronista fue una excusa del uñaquismo para mostrar el poder de convocatoria dirigencial que todavía conserva. No asistió el exgobernador José Luis Gioja. La actividad tuvo la misma dinámica que la anterior, cuando el menú fue un lechón en 9 de Julio y la excusa de la ausencia de Gioja fue el "veganismo" chicanero de un grupo de referentes del sector del senador.

Ahora la idea estuvo centrada en tomar contacto tras el lanzamiento -aún embrionario- de Uñac a la presidencia que deberá pasar la criba de una interna contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Yo voy a recorrer el país con los pies en San Juan", advirtió el senador ante la dirigencia. "Ya una vez se pensó el país desde San Juan. Salvando la enorme distancia, lo hizo Sarmiento", agregó.

Entre los intendentes que sí asistieron estuvieron Juan Carlos Abarca (Albardón), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), Romina Rosas (Caucete), Matías Espejo (Jáchal), Daniel Banega (9 de Julio), Fabián Aballay (Pocito), Analía Becerra (San Martín), David Domínguez (Ullum) y Rodolfo Jalife (25 de Mayo). Incluso asistió la chimbera Daniela Rodríguez que admitió públicamente que se mensajeó con Uñac cuando rompió con el Concejo Deliberante de Chimbas y afirmó que no existía más el oficialismo.

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En cambio, los que figuraron marcados en rojo como ausentes fueron Carlos Munisaga (Rawson), Mario Riveros (Valle Fértil) y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, que justificó su ausencia razones familiares que expuso en Radio Colón.

También hubo asistencia casi completa del bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial. Participaron Juan Carlos Quiroga Moyano, Stella Caparrós, Emilio Escudero, Sonia Ferreyra, Cristina López, Marisa López, Fernanda Paredes, Jorge Castañeda, Marta Gramajo, Leopoldo Soler, Miguel Vega y Pedro Albagli. La única ausencia marcada dentro de ese lote fue la del diputado vallisto Omar Ortiz, cuya inasistencia no pasó inadvertida dentro del partido.

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Entre los dirigentes y referentes políticos presentes aparecieron Walberto Allende, Mauricio Ibarra, Alberto Hensel, Carlos Astudillo, Rubén Uñac y Francisco Guevara. El encuentro también reunió a presidentes de juntas departamentales de Capital, Caucete, Iglesia, Santa Lucía, Sarmiento, Desamparados y Concepción, además de concejales de distintos departamentos.

La CGT y el sindicalismo estuvieron representados por la dirigente de Luz y Fuerza Lilia Martín, además del triunvirato de la Juventud Peronista y militantes territoriales que completaron la convocatoria del uñaquismo en Pocito. Fuentes confiables afirmaron que el secretario General de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello, "pasó unos minutos" porque tenía un almuerzo con dirigentes nacionales de UPCN que están en San Juan por el Congreso gremial.