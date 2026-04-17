Manuel Adorni reapareció en redes con ironías sobre su causa y apuntó contra Kicillof

El jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó su cuenta de X para responder con sarcasmo a críticas sobre su situación judicial y lanzó chicanas para Kicillof.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a mostrarse activo en redes sociales con una serie de publicaciones cargadas de ironía, en las que hizo referencia tanto a su situación judicial como a cuestionamientos dirigidos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario respondió a un usuario que criticaba la supuesta comitiva de funcionarios y colaboradores que habría acompañado a Kicillof durante su reciente gira por España. Fiel a su estilo, Adorni eligió una frase breve y cargada de sarcasmo: “Él no cambió el espejo del baño. Fin”.

El comentario no fue aislado. En otro intercambio, un usuario le pidió que desmintiera una “acusación gravísima” vinculada al cambio de lámparas LED. Lejos de esquivar la ironía, Adorni redobló la apuesta: “Lo hice, pero antes de asumir. Fin”, escribió.