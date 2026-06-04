    • 4 de junio de 2026 - 08:30

    Milei defendió el retiro del pliego de Michelli: "Así es la Constitución"

    El presidente respaldó la idea de su gobierno, rechazada por la senadora Patricia Bullrich.

    Milei defendió el retiro del pliego de Michelli: Así es la Constitución. Fuente: Casa Rosada

    Milei defendió el retiro del pliego de Michelli: "Así es la Constitución". Fuente: Casa Rosada

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    Javier Milei cayó varias posiciones en el ranking de presidentes de Latinoamérica. &nbsp;

    Javier Milei cayó varias posiciones en el ranking de presidentes de Latinoamérica.

     

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    El presidente Javier Milei se expresó este miércoles públicamente sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli y respaldó la idea.

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    Lo hizo a través del reposteo de un mensaje en la red social X del ex juez y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Manuel Rojas.

    “Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, publicó Rojas, replicado por Milei.

    El mandatario se expresó por primera vez sobre el tema que calentó el clima en Casa Rosada y el Senado este lunes, luego de que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunciara que haría uso de la "objeción de conciencia" y no acompañaría el retiro del pliego.

    El tema derivó en una renuncia sobre la mesa de parte de Bullrich, una foto este martes de la ex ministra de Seguridad con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y una tensa reunión de bloque, en la que los legisladores libertarios más duros le pasaron factura a su presidenta.

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