Milei defendió el retiro del pliego de Michelli: "Así es la Constitución"

El presidente respaldó la idea de su gobierno, rechazada por la senadora Patricia Bullrich.

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El presidente Javier Milei se expresó este miércoles públicamente sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli y respaldó la idea.

Lo hizo a través del reposteo de un mensaje en la red social X del ex juez y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Manuel Rojas.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, publicó Rojas, replicado por Milei.

El mandatario se expresó por primera vez sobre el tema que calentó el clima en Casa Rosada y el Senado este lunes, luego de que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunciara que haría uso de la "objeción de conciencia" y no acompañaría el retiro del pliego.