La Corte mostró el futuro de la Justicia en Jáchal con un edificio inteligente de $9.200 millones que está al 90% de avance

La Corte de Justicia realizó este jueves una recorrida por el nuevo Centro Judicial de Jáchal , una de las obras más importantes encaradas por el Poder Judicial en el interior de la provincia. La visita fue encabezada por el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur , quien estuvo acompañado por el fiscal General, Guillermo Baigorrí, y fue recibido por el intendente de Jáchal, Matías Espejo. La intención es estrenar el edificio entre agosto y septiembre.

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La obra se levanta sobre calle San Martín 454, a pocos metros de la plaza principal de San José de Jáchal, y concentrará toda la actividad judicial de la Segunda Circunscripción, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia. Tras la inspección, Olivares Yapur destacó la magnitud del proyecto y aseguró que marcará un antes y un después para el servicio de justicia en el norte sanjuanino. “ Es un edificio verdaderamente imponente, emblemático, que marca un hito histórico en materia de Poder Judicial. Es el primer edificio construido desde cero, pensado para el Poder Judicial actual y pensado para el futuro ”, afirmó.

El presidente del máximo tribunal explicó que el inmueble cuenta con alrededor de 3.400 metros cuadrados cubiertos y fue diseñado con capacidad suficiente para absorber el crecimiento de la estructura judicial durante las próximas décadas. “ Excede en un 40% las necesidades actuales. Está pensado para los tiempos que vienen ”, señaló.

El nuevo Centro Judicial tendrá una superficie total de 4.026 metros cuadrados totales distribuidos en subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. Además, fue concebido bajo el concepto de edificio inteligente, incorporando tecnología de gestión centralizada. El complejo contará con un sistema BMS (Building Management System) , que permitirá monitorear y controlar en forma automatizada la climatización, la iluminación, los ascensores, los grupos electrógenos y los sistemas de bombeo. También dispondrá de un acceso secundario, tanto peatonal como vehicular, por calle Sarmiento.

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La recorrida contó con la participación de autoridades del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Asesoría de Menores, representantes del Foro de Abogados y funcionarios provinciales.

Según informó el titular de la Corte, la construcción se encuentra en la etapa final. “Estamos alrededor del 90% de avance de obra, por eso hemos podido hacer una visita multitudinaria”, explicó. En cuanto a los plazos, adelantó que el objetivo es que el edificio comience a funcionar antes de fin de año. “Pensamos que alrededor de fines de agosto o septiembre estaríamos en condiciones de ponerlo operativo”, sostuvo.

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Olivares Yapur también reveló que el costo final de la obra prácticamente duplicó el presupuesto original debido al impacto inflacionario registrado durante su ejecución. “La obra estaba calculada en 4.600 millones de pesos, pero llevamos alrededor de 9.200 millones de pesos de inversión”, precisó.

Pese a la magnitud del nuevo edificio, aclaró que no será necesario incorporar más personal porque la estructura judicial de la Segunda Circunscripción ya fue ampliada en los últimos años con la implementación de la Oficina Judicial y del sistema acusatorio adversarial. “No es necesario que incorporemos ahora una cantidad de personal. El personal ya está designado”, indicó.

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La mudanza también permitirá reducir gastos operativos. Actualmente, distintas dependencias judiciales funcionan en edificios municipales y en inmuebles alquilados. “Vamos a restituir al municipio los espacios que hoy ocupamos y vamos a poder desalquilar dos edificios más que tenemos alquilados para el Ministerio Público y el Juzgado de Paz”, explicó el presidente de la Corte.

La única dependencia que continuará funcionando fuera del nuevo complejo será el Centro ANIVI, dedicado a la atención de menores víctimas de delitos contra la integridad sexual, con el objetivo de evitar que los niños y adolescentes deban concurrir a un ámbito estrictamente judicial.

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También avanza el Polo Judicial de Capital

Olivares Yapur también brindó precisiones sobre el avance del Polo Judicial que se construye frente al edificio de Tribunales, en la Capital. El magistrado destacó que los trabajos mantienen un ritmo sostenido y que en los últimos meses registraron un importante progreso. “Hemos avanzado hasta el 50% de avance de obra en estos últimos dos meses, de manera que estamos muy entusiastas”, afirmó.

No obstante, explicó que se trata de una construcción de elevada complejidad técnica, especialmente por las instalaciones vinculadas a la climatización, redes eléctricas, datos, sistemas cloacales y pluviales.

“Es una obra de alta complejidad en materia de termomecánica. Hay que realizar todas las cañerías de pluviales, cloacales, de datos y del sistema de red eléctrica”, detalló.

En ese contexto, adelantó que la empresa constructora prevé solicitar una ampliación de plazo cercana a los 90 días para concluir los trabajos. De esta manera, la fecha de finalización, prevista originalmente para el 4 de julio, se trasladaría hacia la primavera. “Pensamos que la obra estaría terminada entre mediados y fines de octubre”, indicó el presidente de la Corte.