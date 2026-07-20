    • 20 de julio de 2026 - 06:54

    Suspendieron las clases este lunes en Calingasta, Iglesia y Jáchal por alerta meteorológica

    La medida es preventiva y alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades de las escuelas públicas y privadas de los tres departamentos cordilleranos de San Juan.

    Nevadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las malas condiciones climáticas obligaron a suspender las clases este lunes 20 de julio en los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal. La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación de San Juan tras una recomendación de la Dirección de Protección Civil, debido al alerta meteorológica vigente en la provincia.

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    Según informó la cartera educativa, la medida tiene carácter preventivo y rige para todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada de los tres departamentos cordilleranos.

    Desde el Ministerio explicaron que la decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada. Asimismo, recordaron que, ante este tipo de situaciones, se pone en marcha el Plan de Contingencia, por lo que los equipos directivos y docentes deberán actuar de acuerdo con el protocolo previsto.

    Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la evolución del fenómeno climático junto a Protección Civil y que, en caso de registrarse cambios en las condiciones meteorológicas o nuevas medidas, la información será comunicada a través de los canales oficiales.

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