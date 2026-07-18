Un helicóptero sanitario trasladó de urgencia a una bebé recién nacida en Jáchal hasta el Hospital Rawson

La bebé nació este viernes en el Hospital San Roque y, aunque se encontraba estable, fue derivada en un vuelo sanitario al Hospital Rawson para recibir atención y seguimiento en un centro de mayor complejidad.

Una recién nacida fue trasladada este viernes desde el departamento Jáchal hasta el Hospital Rawson, en la capital sanjuanina, mediante un operativo de aeroevacuación dispuesto de manera preventiva. La paciente había nacido horas antes en el Hospital San Roque y su estado de salud era estable al momento de la derivación.

El nacimiento se produjo alrededor de las 9 de la mañana en el nosocomio jachallero. Durante la tarde, el equipo médico resolvió concretar el traslado aéreo para que la bebé pudiera ser evaluada y recibir el seguimiento correspondiente en un establecimiento de mayor complejidad.

La jefa de la Zona Sanitaria III, Ivone García, confirmó a Actualidad Jachallera que la pequeña viajaba en buenas condiciones clínicas y explicó que la decisión respondió a un criterio preventivo, con el objetivo de garantizar una atención especializada desde las primeras horas de vida.