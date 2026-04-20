    • 20 de abril de 2026 - 06:38

    Trasladan a un fiscal a Flagrancia para reforzar el trabajo y aumentar la acción contra la delincuencia

    La incorporación del fiscal Cristian Gerarduzzi al equipo de litigación busca aliviar la carga de trabajo y fortalecer la respuesta inmediata del sistema.

    Cristian Gerarduzzi se suma como fiscal en Flagrancia. Antes era parte del equipo de la UFI Delitos Contra La Propiedad.&nbsp;

    Cristian Gerarduzzi se suma como fiscal en Flagrancia. Antes era parte del equipo de la UFI Delitos Contra La Propiedad. 

    Foto:

    Por Germán González

    El Sistema Especial de Flagrancia en San Juan fue reforzado con la incorporación de un fiscal, en un contexto marcado por la alta carga de trabajo y la necesidad de agilizar la respuesta judicial. La decisión fue tomada por el fiscal general de la Corte Guillermo Baigorrí.

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    Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a DIARIO DE CUYO que sumaron a Flagrancia al doctor Cristian Gerarduzzi para fortalecer el equipo de litigación y aumentar el poder de acción ante la creciente demanda.

    Sumar para descomprimir y agilizar

    Actualmente, el esquema funciona con cinco fiscales en bloque que sostienen una rutina diaria exigente. “Son muchas audiencias y muchas horas de trabajo por día”, señalaron fuentes calificadas que destacaron el esfuerzo constante para cumplir con los plazos. En este sentido, remarcaron que desde la aprehensión de una persona, la audiencia debe realizarse dentro de las 24 horas hábiles, lo que requiere una coordinación permanente.

    El perfil de Cristian Gerarduzzi

    La llegada de Gerarduzzi apunta justamente a descomprimir esa dinámica. El funcionario, que se desempeña como fiscal desde diciembre de 2023, desarrolló su carrera dentro del Poder Judicial como ayudante fiscal en la UFI Delitos Especiales. Luego fue designado por la Cámara de Diputados y trabajó principalmente en la UFI Delitos contra la Propiedad, hasta su reciente incorporación al fuero de Flagrancia.

    El equipo de Flagrancia está integrado actualmente por los fiscales Fernando Bonomo, Yanina Galante, Carlos Rodríguez y los fiscales coordinadores Francisco Micheltorena y Virginia Branca. Durante el último fin de semana largo de Semana Santa, llevaron adelante 11 audiencias en un solo día, reflejando la intensidad del ritmo de trabajo.

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    Desde el organismo señalaron que estos refuerzos no solo buscan mejorar la capacidad operativa, sino también evitar el desgaste de los fiscales. “Es saludable renovar y cambiar para no fundir a los funcionarios por la cantidad de casos”, explicaron.

    Ya se habían realizado otros movimientos internos para optimizar el funcionamiento. Se sumó la fiscal Galante y se produjo el recambio de un coordinador, por orden del fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí: Francisco Micheltorena pasó a coordinar la UFI Flagrancia, mientras que Alberto Martínez fue trasladado al frente de CAVIG.

    Con estos ajustes, el sistema busca sostener una respuesta eficiente frente al delito en flagrancia, apoyado en una estructura que requiere planificación, organización y coordinación constante para cumplir con la inmediatez que exige este tipo de procesos.

    Según estadísticas del Poder Judicial, Flagrancia tuvo alrededor de 2.000 casos que resolver durante el año 2025.

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