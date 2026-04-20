Trasladan a un fiscal a Flagrancia para reforzar el trabajo y aumentar la acción contra la delincuencia

La incorporación del fiscal Cristian Gerarduzzi al equipo de litigación busca aliviar la carga de trabajo y fortalecer la respuesta inmediata del sistema.

Cristian Gerarduzzi se suma como fiscal en Flagrancia. Antes era parte del equipo de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

El Sistema Especial de Flagrancia en San Juan fue reforzado con la incorporación de un fiscal, en un contexto marcado por la alta carga de trabajo y la necesidad de agilizar la respuesta judicial. La decisión fue tomada por el fiscal general de la Corte Guillermo Baigorrí.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a DIARIO DE CUYO que sumaron a Flagrancia al doctor Cristian Gerarduzzi para fortalecer el equipo de litigación y aumentar el poder de acción ante la creciente demanda.

Sumar para descomprimir y agilizar Actualmente, el esquema funciona con cinco fiscales en bloque que sostienen una rutina diaria exigente. “Son muchas audiencias y muchas horas de trabajo por día”, señalaron fuentes calificadas que destacaron el esfuerzo constante para cumplir con los plazos. En este sentido, remarcaron que desde la aprehensión de una persona, la audiencia debe realizarse dentro de las 24 horas hábiles, lo que requiere una coordinación permanente.

El perfil de Cristian Gerarduzzi La llegada de Gerarduzzi apunta justamente a descomprimir esa dinámica. El funcionario, que se desempeña como fiscal desde diciembre de 2023, desarrolló su carrera dentro del Poder Judicial como ayudante fiscal en la UFI Delitos Especiales. Luego fue designado por la Cámara de Diputados y trabajó principalmente en la UFI Delitos contra la Propiedad, hasta su reciente incorporación al fuero de Flagrancia.

El equipo de Flagrancia está integrado actualmente por los fiscales Fernando Bonomo, Yanina Galante, Carlos Rodríguez y los fiscales coordinadores Francisco Micheltorena y Virginia Branca. Durante el último fin de semana largo de Semana Santa, llevaron adelante 11 audiencias en un solo día, reflejando la intensidad del ritmo de trabajo.