    • 20 de abril de 2026 - 16:51

    Fracasó el careo entre Lima y Vallejos por el juicio de los $60.000.000 y la causa sigue

    El ministro de la Corte denunció al empresario libertario por daños al honor tras los dos intentos de juicio político que sufrió y que fueron infructuosos. Sin acuerdo en la audiencia, el caso entra en etapa probatoria y ya tiene fecha de definición.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El conflicto judicial entre el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, y el empresario textil y dirigente libertario Sergio Vallejos sumó un nuevo capítulo: fracasó la instancia de conciliación y el expediente avanza hacia una definición judicial con un reclamo millonario en juego.

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    La demanda, iniciada por Lima, es por daños y perjuicios y apunta a una presunta afectación a su “buen nombre y honor”. El monto en disputa asciende a 60 millones de pesos, en el marco de un enfrentamiento que se originó en 2024, cuando Vallejos impulsó acciones políticas y un pedido de juicio político contra el magistrado, cuestionando su actuación en la causa de expropiación de “La Superiora”.

    La audiencia de conciliación, realizada de manera virtual vía Zoom, no logró acercar posiciones. Según se desprende del proceso, la parte demandante manifestó voluntad de diálogo, pero el demandado rechazó cualquier posibilidad de negociación, lo que impidió incluso la formulación de una oferta concreta.

    El trámite está bajo la órbita del juez Walter Otiñano, titular del Octavo Juzgado Civil, quien ahora deberá conducir la siguiente etapa del proceso: la apertura a prueba y la delimitación de los puntos en controversia.

    En esta fase, el eje estará puesto en determinar si existió efectivamente un daño a la reputación del funcionario judicial, si hay responsabilidad atribuible a Vallejos y cuál sería, en ese caso, el monto resarcitorio correspondiente.

    Con la conciliación agotada, el expediente entra en su tramo más técnico y decisivo. La audiencia final ya fue fijada para el próximo 19 de agosto, en lo que aparece como el hito clave del cronograma judicial.

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