Respaldo nacional en la interna: la FACA se alineó con el Foro y tensiona la polémica con Abogacía Transformadora

Este martes, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) salió a respaldar al Foro de Abogados de San Juan y endureció el tono frente a sectores que cuestionan su conducción, en un escenario atravesado por la polémica en torno a la agrupación Abogacía Transformadora, vinculada al peronismo sanjuanino.

El escueto comunicado del Foro de Abogados contra la remoción de integrantes del Directorio por pedido de un grupo

El pronunciamiento nacional llegó como un refuerzo directo al posicionamiento que el propio Foro había expresado días atrás, cuando —sin menciones explícitas— respondió al pedido de remoción de integrantes de su Directorio impulsado por agrupaciones opositoras.

Aquella reacción, encabezada por la conducción de José Salinas, se limitó a reivindicar las atribuciones legales del organismo y advertir sobre posibles “avasallamientos” al orden público profesional.

Ahora, la FACA elevó el tono y explicitó su “firme respaldo” al Foro sanjuanino frente a lo que definió como el “accionar individual de abogados matriculados” que intentan arrogarse funciones que, según remarcó, corresponden exclusivamente a la institución.

En ese sentido, la entidad nacional subrayó que el Foro de Abogados de San Juan “es la única Persona Jurídica de Derecho Público (Art. 26, Ley 127-A) que ejerce el gobierno de la matrícula profesional en todo el territorio provincial”, y recordó además que la representación institucional de los abogados “constituye una facultad exclusiva” del organismo, tal como lo establece la normativa vigente.

El comunicado también deja entrever una preocupación de fondo: la posibilidad de que se desdibujen los límites institucionales. “La FACA manifiesta su preocupación ante cualquier intento de desconocer o vulnerar estas atribuciones legales”, señala el texto, en clara sintonía con los argumentos que ya había deslizado el Foro en su respuesta inicial.

El conflicto tiene como telón de fondo el planteo presentado el pasado 16 de abril por las agrupaciones Abogacía Independiente y Foro Independiente, que solicitaron la remoción de directores por un presunto conflicto de intereses. Según sostienen, algunos integrantes del Directorio también forman parte de la comisión directiva de Abogacía Transformadora, lo que configuraría una “incompatibilidad de tareas”.