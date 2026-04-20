    20 de abril de 2026 - 19:00

    Discapacidad: el Gobierno reabre el conflicto con un proyecto polémico

    El plan oficial sobre discapacidad cambia pensiones y prestaciones. Crece la tensión política y convocan a protestas frente al Ministerio de Salud.

    Protestas por la discapacidad frente a medidas del Gobierno que modifican pensiones y prestaciones. &nbsp;

    Protestas por la discapacidad frente a medidas del Gobierno que modifican pensiones y prestaciones.

     

    El Gobierno nacional volvió a poner en agenda la emergencia en discapacidad en Argentina y su impacto social, al impulsar un nuevo proyecto que modifica el sistema vigente. La iniciativa, presentada por el ministro Mario Lugones, genera fuerte rechazo y reabre un conflicto político por la discapacidad, con consecuencias que ya anticipan alto costo institucional.

    Cambios en discapacidad que generan polémica

    El proyecto, respaldado por Javier Milei, propone un giro profundo en el esquema actual. Uno de los cambios centrales es limitar el acceso a pensiones, dejando de lado el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como criterio principal.

    En su lugar, se establece un modelo basado en invalidez laboral: solo accederán quienes no puedan trabajar, lo que reduce significativamente la cantidad de beneficiarios. Además, se elimina la compatibilidad entre pensión y empleo formal, una medida que impacta directamente en la inclusión laboral.

    Prestaciones, costos y un sistema en debate

    Otro eje clave del proyecto es la eliminación del nomenclador nacional. Esto implica que los valores de terapias, transporte y acompañantes dejarán de ser uniformes, pasando a depender de negociaciones entre prestadores, obras sociales y prepagas.

    El Estado solo intervendrá en casos específicos como PAMI o programas públicos, con actualizaciones que no estarán atadas automáticamente a la inflación, lo que podría generar retrasos en los pagos.

    Este cambio impacta en el Fondo Solidario de Redistribución, que actualmente equilibra las diferencias entre entidades grandes y pequeñas. Sin ese esquema, se advierte una posible fragmentación del sistema y mayores dificultades para sectores con menos recursos.

    Internas políticas y presión en el Senado

    La iniciativa también expone tensiones dentro del oficialismo. Lugones responde al entorno de Santiago Caputo, mientras que otras áreas cercanas a Karina Milei buscan una estrategia más gradual.

    En el Congreso, el antecedente reciente pesa: el debate anterior sobre discapacidad unificó a la oposición y derivó en una derrota política para el oficialismo. Ahora, figuras como Martín Menem deberán enfrentar un escenario similar.

    Mientras tanto, organizaciones sociales ya convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud, anticipando que el conflicto podría escalar en los próximos días.

