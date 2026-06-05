"El candidato natural del PJ es Axel": Leo Gioja habló del futuro nacional y del rol de José Luis en el 2027

En medio del debate interno que atraviesa el peronismo sanjuanino y nacional, el dirigente justicialista Leonardo Gioja dejó definiciones contundentes sobre la figura de José Luis Gioja y el escenario que comienza a configurarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Durante una entrevista en Radio Colón, el exdiputado provincial defendió la vigencia política del tres veces gobernador de San Juan y aseguró que continúa siendo una referencia ineludible dentro del PJ.

Consultado sobre si José Luis Gioja debería integrar una boleta electoral el próximo año, Leonardo evitó anticipar definiciones personales, aunque destacó la fuerte conexión que mantiene con la sociedad sanjuanina.

“ Va a depender de él ”, respondió en primer término. Sin embargo, inmediatamente profundizó sobre el capital político que conserva el exmandatario.

“ José Luis, yo lo acompaño en la calle. Salíamos de la casa y había un grupo de obreros municipales trabajando enfrente. Lo primero que hicieron fue pedirle fotos. Tiene un nivel de exposición fuerte ”, relató.

Para el dirigente justicialista, la capacidad de Gioja de mantener contacto directo con distintos sectores de la comunidad sigue siendo uno de sus principales activos.

“Creo que tiene eso José Luis, que puede caminar por la calle sin ningún tipo de problemas”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que sí te digo es que José Luis, el hecho de que camina y tiene un reconocimiento de distintos sectores, sea donde sea que vaya, algo está diciendo”.

La pulseada nacional: Kicillof o Uñac

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el posicionamiento del giojismo frente a las figuras que comienzan a proyectarse dentro del peronismo nacional.

Al ser consultado sobre las aspiraciones presidenciales del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del senador nacional Sergio Uñac, Leonardo Gioja reveló cuál es la mirada que predomina dentro de su espacio político. “José Luis ha planteado que el candidato que ya está instalado es Axel”, afirmó.

Si bien reconoció la legitimidad de una eventual postulación de Uñac, marcó diferencias respecto del grado de desarrollo político de cada proyecto. “Sergio tiene toda la legitimidad para hacerlo. Ahora hay que caminar y ver también qué están proponiendo”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que observa un trabajo más avanzado por parte del mandatario bonaerense. “Sé que Axel está trabajando en plataformas, con equipos. Está un poco trabajando sin terminar de blanquear esta cuestión porque está priorizando la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sergio lo único que ha dicho es ‘yo quiero ser’, en términos personales”, expresó.

Finalmente, volvió a remarcar la posición que, según dijo, mantiene el exgobernador sanjuanino respecto del escenario nacional. “José Luis dijo: creo que el candidato natural que tiene hoy el Partido Justicialista, cuando todavía falta mucho, es Axel”, enfatizó.

Además, Leonardo Gioja destacó la relación política y personal que mantienen el exgobernador sanjuanino y el mandatario bonaerense, un vínculo que podría transformarse en un puente entre San Juan y el proyecto nacional que encabeza Kicillof. “Creo que la relación personal, política y de confianza que tienen Axel y José Luis va en ese sentido”, concluyó.