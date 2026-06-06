La Corte analiza el pedido de los empleados judiciales para cobrar un adicional por conectividad

La Corte de Justicia comenzó a analizar el pedido formulado por la Unión Judicial para incorporar un nuevo adicional salarial por conectividad destinado a los trabajadores del Poder Judicial. Así lo confirmó este jueves el presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Olivares Yapur.

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El presidente de la Corte explicó que la solicitud ya fue presentada formalmente por el gremio y que actualmente se encuentra bajo evaluación técnica y financiera.

La iniciativa impulsada por la organización sindical propone la creación de un ítem específico similar al que perciben los docentes sanjuaninos desde la pandemia. El planteo contempla un monto inicial de $100.000, de carácter remunerativo y sujeto a actualizaciones según la evolución de los costos de internet y telefonía.

Consultado sobre el tema, Olivares Yapur confirmó que la Corte recibió el pedido y ya informó al gremio que se encuentra en análisis. " Es real, ha entrado un pedido expreso del gremio, con una fundamentación, y le hemos comunicado al secretario general del gremio que estamos en estudio ", señaló en Radio Colón.

El magistrado explicó que la propuesta no puede resolverse de manera inmediata debido a que implica modificar la estructura salarial vigente dentro del Poder Judicial. " La creación de un nuevo ítem significaría la creación de un nuevo ítem salarial. Entonces, eso requiere de un estudio financiero, un estudio de impacto económico, además de la viabilidad propia de crear un nuevo ítem en la salarial ", indicó.

El reclamo de la Unión Judicial

La presentación fue impulsada por la Unión Judicial de San Juan, cuyo secretario general, Sebastián López, argumentó que las transformaciones tecnológicas que atravesó la Justicia provincial en los últimos años generaron nuevos costos que hoy son afrontados por los propios trabajadores.

Según explicaron desde el sindicato, la digitalización creciente de los expedientes y la implementación del sistema acusatorio adversarial penal modificaron significativamente la dinámica laboral, especialmente en áreas que requieren disponibilidad permanente.

La entidad sostiene que numerosos empleados judiciales continúan atendiendo consultas, revisando actuaciones o respondiendo requerimientos fuera de su horario habitual de trabajo, incluso durante fines de semana y feriados, utilizando para ello conexiones de internet, teléfonos móviles y dispositivos personales.