    • 19 de abril de 2026 - 20:12

    Video: Milei cantó el tema "Libre" de Nino Bravo durante un ensayo por el Día de la Independencia en Israel

    Su participación en la ceremonia fue horas después de la reunión privada que mantuvo con Benjamín Netanyahu. Cómo sigue la gira del Presidente.

    javier milei presi
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei cantó el tema “Libre”, de Nino Bravo, durante un ensayo en la pregrabación de la ceremonia del Día de la Independencia de Israel, en el Monte Herzl.

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    Su participación en la ceremonia fue horas después de la reunión privada que mantuvo con Benjamín Netanyahu, a quien le ratificó su “firme apoyo” en la guerra contra el terrorismo y contra Irán. Además, el Presidente reiteró su intención de trasladar la embajada a Jerusalén y firmó una serie de acuerdos para profundizar la relación entre la Argentina y el país hebreo.

    Al estilo de sus presentaciones en el Movistar Arena —donde Milei tocó con “La Banda Presidencial”, integrada por Betie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Joaquín Benegas Lynch y Marcelo Duclós—, el presidente se subió al escenario israelí para entonar un tema de Nino Bravo.

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    Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

    Este lunes, Milei recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, escenario en el que volverá a hablar ante el público. Más tarde, se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog, y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos, de acuerdo con la información oficial.

    Para el martes tiene en agenda un encuentro con rabinos por la mañana y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro por la tarde. A la noche participará en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel y por la noche regresará a la Argentina con la comitiva que lo acompañó.

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