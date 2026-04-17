    • 17 de abril de 2026 - 21:44

    Aumenta el boleto de colectivos en San Juan: la tarifa mínima subirá a $1.300, el 21,5%

    El Gobierno provincial oficializó una actualización en el transporte público debido al incremento de costos, principalmente en salarios de choferes y combustibles.

    El pasaje de la primera sección pasará a costar $1.300.

    El pasaje de la primera sección pasará a costar $1.300.

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    El Gobierno de San Juan anunció un nuevo aumento en el valor del boleto del transporte público de pasajeros. Según informaron desde la Secretaría de Tránsito y Transporte la actualización de la tarifa correspondiente a la primera sección pasará a costar $1.300.

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    Se trata de una actualización de 21,5% respecto al precio que tenía desde principios de este año.

    "La medida se enmarca en una revisión del esquema de costos del sistema de transporte, afectado principalmente por incrementos en los salarios de los choferes y en el precio de los combustibles", indicaron fuentes oficiales. Desde la cartera gubernamental señalaron que estos factores resultaron determinantes para avanzar con la actualización tarifaria.

    Asimismo, indicaron que se continúa realizando un seguimiento permanente del sistema de transporte público con el objetivo de garantizar su funcionamiento y mantener estándares de calidad para los usuarios.

    Este es el segundo aumento del año. Desde enero la tarifa se había actualizado a $1.070, pero se conocía que el sector de los empresarios habían pedido una actualización de esa tarifa que, según su estudio de costos, había quedado desactualizada.

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