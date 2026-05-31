Las movidas electorales de los tres principales frentes de San Juan en la previa al "apagón" del Mundial

El Mundial de Fútbol 2026 es el más largo de la historia. El torneo internacional dura 39 días y contempla 104 partidos del que participan 48 selecciones. Y desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio los argentinos no tendrán otra cosa en mente. Aunque los diarios y radios continúen publicando información sobre la cuestión política nacional y provincial, es muy poco probable que, salvo un grupo cada vez más reducido de personas, presten atención a lo que suceda. En San Juan, los principales frentes -los tercios competitivos- ya están listos para seguir o arrancar con los movimientos subrepticios mientras ocurre el "apagón" mundialista.

Cada cuatro años, los sanjuaninos -al igual que el resto del país- concentran la atención en la Selección de Lionel Messi y compañía. Pero la política continúa con su propio juego interno. Cada uno tiene la ficha puesta en generar las condiciones óptimas para desplegar el operativo electoral ni bien termine la competición deportiva. El proceso de instalación política no es sencillo y los dirigentes aprovechan a lanzarse lo antes posible para quedarse con una candidatura o bajarse mediante una negociación que les permita ser tenidos en cuenta para otros puestos. Es el manual clásico del vademecum político.

El peronismo provincial tiene la posibilidad de reelegir en todas sus intendencias menos en Caucete. Cada uno de los caciques justicialistas tienen la chance de revalidar sus credenciales en sus municipios. Sólo Romina Rosas tiene que buscar un sucesor y todo apunta a que sea el diputado Emilio Escudero, presidenta de la Junta Departamental. El resto irá por el segundo mandato. Incluso en Chimbas, la intendenta Daniela Rodríguez tiene ganas de competir. Es el distrito más complicado porque el exintendente Fabián Gramajo, fundador del Chimbas Te Quiero, también puede jugar. De ser necesario, Gramajo volverá a la Municipalidad. Por ahora, explora la continuidad del proyecto provincial del San Juan Te Quiero, que tiene como principal aliado al jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga.

Justamente, Gramajo y Munisaga, que constituyen el Eje Chimbas-Rawson, son los que no participaron de la demostración de fuerza que hizo el senador nacional Sergio Uñac en Pocito. El exgobernador usó "el poder del WhatsApp" y convocó a los intendentes, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales y presidentes de Juntas a un locrazo peronista en un camping. Uñac mensajeó, él mismo, uno por uno a los dirigentes. Hubo asistencia casi perfecta. Incluso con las críticas -siempre por lo bajo- de los jefes comunales a la figura de Uñac, la convocatoria fue contudente. Hasta hubo representantes del sector del tres veces gobernador José Luis Gioja como Cintia Montero y Juan José Pagés. ¿Tenían permiso para ir? Gioja está alineado con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y descree del proyecto de Uñac candidato a presidente. Por eso no lo invitaron y por eso tampoco habría ido.

Uñac buscó -y obtuvo- la foto de la tropa peronista. ¿Es nuevamente el jefe del Partido Justicialista de San Juan? Al menos de la estructura parece que sí. Pero no tuvo la banca de los dos bastiones justicialistas. Sin Chimbas ni Rawson cualquier proyecto provincial del peronismo deja de caminar. Tampoco acudieron las figuras importantes del giojismo como Leonardo Gioja y Facundo Perrone. Ergo, hubo fisuras en el locrazo. Lo que hay que tener en cuenta es que esas grietas estuvieron cotempladas desde la organización uñaquista. El senador nacional tuvo el acto que quería mostrar a la dirigencia nacional para apuntalar su -todavía embrionaria- campaña presidencial y también tuvo la foto para saldar cualquier discusión sobre la conducción del PJ en la provincia.

image

Sin ir más lejos, Uñac dejó un halo de sospechas sobre un potencial retorno a pelea en ring sanjuanino. Se ocupó que especificar en el discurso y luego en dejar trascender en los medios de comunicación la frase: “Yo voy a recorrer el país con los pies en San Juan". También marcó que “no hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”. Quien quiera oír que oiga. La lupa de Uñac sigue en la provincia y en la refriega por la Casa de Gobierno. Quizá por eso, durante la semana, en redes sociales, aparecieron publicaciones que instalaron al intendente de Pocito, Fabián Aballay, el único totalmente uñaquista, como compañero de fórmula del diputado nacional Cristian Andino. Andino-Aballay sería, para un grupo de páginas afines al peronismo, la dupla que garantizaría cierta competitividad. ¿Y Uñac-Andino? Un estilo 2023. Los operadores la dejan picando.

Mientras tanto, La Libertad Avanza sanjuanina tiene en mente la instalación de los candidatos desde ya. El senador Bruno Olivera en Rivadavia es una demostración de la idea libertaria de mostrar las cartas desde ahora para, de ser necesario, reencauzar el rumbo post Mundial. El diputado nacional Abel Chiconi puede empezar a caminar Santa Lucía. En tanto, en Capital hay especulaciones sobre la cara visible de un armado para competir en el 2027. Algunos piensan en el director de la ANSES, Agustín Ramírez, excandidato a gobernador en el 2023. Otros barajan la chance del empresario Martín Turcumán. ¿Para la Gobernación? Por ahora, el diputado nacional José Peluc, apodado "el mágico" por una cuenta fandom en redes sociales, está posicionado como candidato. "Soy un dirigente más de La Libertad Avanza, si al espacio le conviene que sea candidato, voy a ser. Si le conviene que sea otro, bienvenido sea", dijo semanas atrás en Radio Colón.

image

Por su parte, el Gobierno provincial es refractario a las definiciones electorales. Para el gobernador Marcelo Orrego, la campaña pasa por la ejecución de la gestión con el argumento del plebiscito. Si los sanjuaninos están de acuerdo con la gestión, acompañarán. Ese parece ser el razonamiento imperante de Cambia San Juan. El espacio oficialista tiene cuatro municipios: administra los tres más importantes que conforman el Eje Libertador (Capital, Santa Lucía y Rivadavia) y Sarmiento. Sólo en Santa Lucía no tiene reelección porque Juan José Orrego ya cumplió los dos mandatos consecutivos. El sucesor saldrá de un grupo reducido de dirigentes. Puede ser Juan Manuel Roca o Carlos Platero. Quizá alguna sorpresa. En los demás departamentos, los candidatos son los intendentes Susana Laciar, Sergio Miodowsky y Alfredo Castro. En tanto, en los distritos en los que no son gobierno, está la idea de apuntalar a los excandidatos del 2023 como Emely Núñez en 9 de Julio o Fabiana Carrizo en Rawson.

image

El orreguismo tiene la cabeza puesta en la gestión. El único tipo de actos con algo de tinte electoral son las clases en la sede de Ignacio de la Roza y Ameghino. Durante la semana inauguraron un espacio para que los ministros informen a la militancia sobre los hechos de gestión. La primera exposición estuvo a cargo del ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y fue sobre obra pública con fondos provinciales. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, generó el ciclo y es el presentador.

De forma subrepticia, el oficialismo provincial prepara un proyecto de reforma electoral para acompañar la iniciativa que envió Orrego a la Cämara de Diputados para eliminar la Ley de Lemas que estaba corporizada en el Sistema de Participación Ampliada y Democrática (SIPAD). El Gobernador pidió derogar los lemas por considerarlos "retrógados" y hechos a la medida de la administración anterior. En el escrito que presentó ante la Legislatura, reinstaura las internas cerradas o abiertas, según la Carta Orgánica de cada partido. Pero ahora el diputado provincial Enzo Cornejo, del PRO, dio a conocer en una entrevista radial que existen intenciones de que las internas sean abiertas. De modo que serían unas primarias, abiertas, simultáneas, no obligatorias. Tendrían un mes de distancia respecto del comicio general. ¿Será? Hay quienes dicen que unas primarias abiertas favorecerían el uso de los aparatos municipales y que podrían quedar dirigentes heridos de una elección para otra que cambien de bando. Son especulaciones.

Un punto interesante, pero aún sin avances concretos, es la supuesta unidad entre el oficialismo y La Libertad Avanza. El vicegobernador Fabián Martín y un grupo de dirigentes -Rodolfo Colombo, Gustavo Fernández- salieron a decir públicamente que sería provechoso un solo frente antikirchnerista porque el peronismo no divide el voto. Durante la semana, Lule Menem llamó a Peluc para consultar sobre la situación electoral en San Juan. Aparentemente no hubo acercamientos entre los bandos.

Mientras tanto, el factor minero juega su rol en el escenario electoral. El consultor político sanjuanino, Maximiliano Aguiar, fundador de la consultora Acierto, destacó que San Juan lidera la instalación de la nueva etapa minera con el nivel de aprobación de la actividad más alto del país. Sin embargo, advirtió que los procesos de inversión que generan empleo llevan tiempo. "La variable importante para evaluar las posibilidades del Gobierno es el tiempo, es la capacidad que tenga de transformar esa expectativa respecto de la inversión minera en elementos tangibles de manera medianamente rápida". El analista realizó un parangón con el periodo 2003-2004, previo a la instalación del proyecto Veladero. Aunque en aquel entonces había más detractores y menor expectativa que hoy, el proceso inicial de construcción generó empleo. Para el Gobierno provincial actual, de acuerdo al razonamiento de Aguiar, el éxito dependerá de que esas inversiones mineras se traduzcan pronto en elementos visibles y tangibles para la sociedad.