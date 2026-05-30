Segunda muerte en un siniestro vial este sábado en San Juan: una joven motociclista murió tras chocar contra un camión

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado en La Bebida. La víctima, que aún no fue identificada, impactó con su moto contra uno de los laterales de un camión que se encontraba detenido sobre calle Pellegrini. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales.

El jueves imputarán al juez Enrique Mattar por el siniestro vial contra un motociclista

Un joven motociclista chocó contra un árbol y quedó internado en estado delicado

La muerte de la joven significó un nuevo siniestro vial fatal ocurrido en el departamento Rivadavia, en una jornada que volvió a estar marcada por la tragedia en las calles sanjuaninas. Horas antes, durante la madrugada, un joven falleció en Angaco.

El hecho se registró cerca de las 9:30 sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, en la zona de La Bebida.

Según las primeras informaciones surgidas de la investigación, un camión circulaba de norte a sur por esa arteria cuando, al llegar a un sector donde la calzada se estrecha y existen árboles de gran porte con ramas que sobresalen sobre la calle, su conductor decidió detener la marcha para permitir el paso de otros vehículos y evitar que la caja del rodado impactara contra la vegetación.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el camión se encontraba detenido con las balizas encendidas cuando, por causas que todavía son investigadas, una motocicleta 110cc de color gris que circulaba en el mismo sentido terminó impactando contra uno de los laterales del vehículo de carga.

La mujer que conducía la moto golpeó contra el vértice lateral derecho del camión y falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la víctima llevaba casco al momento del choque.

Hasta el momento, la joven no pudo ser identificada oficialmente, ya que no portaba documentación personal. Los investigadores estiman que tendría entre 20 y 30 años y continúan realizando averiguaciones para establecer su identidad y localizar a sus familiares.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y funcionarios judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias exactas del impacto.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con intervención de la fiscal Agostina Pérez, quien supervisa las medidas investigativas.

La muerte de la motociclista se produjo apenas horas después de otro siniestro fatal registrado en Angaco, donde un joven de 27 años perdió la vida al chocar con su moto contra un árbol, elevando a dos las víctimas fatales en menos de una jornada en la provincia.