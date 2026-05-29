Conmoción por la muerte de una pareja de jóvenes: tenían 17 y 18 años

La ciudad correntina de Gobernador Virasoro no sale de la conmoción tras la muerte de una pareja de jóvenes que perdieron la vida cuando el martes pasado regresaban en moto del gimnasio y chocaron con un camión en la ruta 14.

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El siniestro se produjo en el momento en que un camión Mercedes-Benz 1114, dedicado al reparto de insumos para la construcción, intentaba ingresar a una estación de servicios. La moto, conducida por Joaquín Esteban Giménez (17) y en la cual Verónica Agustina Ponso (18) viajaba como acompañante, impactó contra las ruedas duales derechas del transporte pesado.

A pesar de que ambos jóvenes circulaban con el casco puesto, fallecieron de forma instantánea. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han determinado las responsabilidades del siniestro, pero el fiscal dispuso la detención preventiva del conductor del camión, publicó Clarín.

Ponso había comenzado este año a cursar de manera virtual la Licenciatura en Nutrición debido a limitaciones económicas familiares para estudiar de forma presencial en Posadas. Por su parte, Giménez cursaba el último año de la escuela secundaria tras haber cambiado de institución educativa el año anterior.

Además de asistir al gimnasio, ambos compartían la práctica de Jiu Jitsu en una academia local y se encontraban a un día de cumplir sus primeros cinco meses de noviazgo.

Ante el trágico suceso, el Instituto Superior de Informática Virasoro suspendió sus actividades para que la comunidad educativa pudiera asistir al sepelio de Giménez, mientras que sus compañeros de curso publicaron mensajes de despedida destacando su compañerismo y dedicación a pesar de las dificultades.

En tanto, durante el velatorio de Verónica, su instructor de artes marciales entregó de forma póstuma el cinturón azul que la joven debía recibir a finales de año. Tras las muestras de afecto, los padres de la joven, Javier y Diana, agradecieron públicamente el apoyo y la contención recibida por parte de los vecinos de la localidad.