Conmoción: una camioneta chocó a un auto y murieron cinco personas

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Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, tras ser embestidas por detrás por una camioneta de alta gama cuyo conductor quedó aprehendido.

El violento siniestro vial se registró en el kilómetro 53 de la mencionada ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. En ese sector, y por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un joven estudiante universitario de 28 años, identificado como Leandro Panetta y domiciliado en Quilmes, chocó por alcance a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en su mismo sentido.

Como consecuencia del fortísimo impacto, las cinco personas que viajaban en el automóvil compacto fallecieron de manera instantánea en el lugar del hecho.

Fuentes policiales informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de la localidad de Guernica y quien manejaba el Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez (29); un hombre mayor de edad que aún no pudo ser identificado, y dos menores de edad cuyas identidades también permanecen bajo reserva.

Al lugar de la tragedia arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento masivo de los ocupantes del vehículo menor.