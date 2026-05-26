El tradicional brindis de Argentina en Chile se hará con vinos sanjuaninos

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Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile realizará la tradicional conmemoración de nuestra fiesta patria. El acto se celebrará en el histórico inmueble de la Residencia Oficial, en la ciudad de Santiago.

En esta oportunidad, se congregarán más de 500 invitados. Entre ellos, chilenos, argentinos y Cuerpo Diplomático de diferentes naciones, a los que se agasajará con carnes, empanadas, locro, pizza y otros platos típicos argentinos.

Mención particular merecen los vinos que se degustarán en esa fecha, por tercer año consecutivo, aportados por el Gobierno de San Juan, que año tras año, se hace presente con una selección de bodegas y cepas insignes de los valles sanjuaninos.