El tradicional brindis de Argentina en Chile se hará con vinos sanjuaninos

Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile realizará la tradicional conmemoración de nuestra fiesta patria. El acto se celebrará en el histórico inmueble de la Residencia Oficial, en la ciudad de Santiago.
Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile realizará la tradicional conmemoración de nuestra fiesta patria. El acto se celebrará en el histórico inmueble de la Residencia Oficial, en la ciudad de Santiago.
En esta oportunidad, se congregarán más de 500 invitados. Entre ellos, chilenos, argentinos y Cuerpo Diplomático de diferentes naciones, a los que se agasajará con carnes, empanadas, locro, pizza y otros platos típicos argentinos.
Mención particular merecen los vinos que se degustarán en esa fecha, por tercer año consecutivo, aportados por el Gobierno de San Juan, que año tras año, se hace presente con una selección de bodegas y cepas insignes de los valles sanjuaninos.
Para ello, el Ministerio de la Producción Trabajo e Innovación gestionó el envío de 30 cajas de diferentes tipos de vinos propuestos por 17 bodegas locales en función de su oferta exportable: Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados; Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona; La Fortuna, Ranea, Carrascosa, Pandora / Perseo y Yanzon.