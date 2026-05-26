Guía de precios de la Toyota Hilux: ¿cuánto cuesta cada versión en el mercado?

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La Toyota Hilux continúa consolidándose como la pick up más vendida del mercado local y uno de los vehículos más buscados por los argentinos. Tanto para el sector agropecuario y el uso logístico como para el transporte diario y recreativo, la camioneta de la firma japonesa producida en la planta de Zárate es un verdadero termómetro de la industria. Al momento de buscar certezas sobre su cotización, la guía de referencia del sector es indispensable para entender cómo se escalonan sus múltiples configuraciones según su equipamiento, tracción y motorización.

El mercado actual muestra una gran dispersión de valores, pero la gama de la pick up se mantiene firme con alternativas que van desde opciones puramente utilitarias con cabina chasis hasta las deportivas preparadas para terrenos extremos. De acuerdo con los parámetros de cotización comercial vigentes y los valores oficiales difundidos, la brecha de precios responde de manera directa al nivel de confort y las capacidades mecánicas de cada modelo.

Versiones de entrada de gama y opciones orientadas al trabajo pesado Para quienes buscan una herramienta de trabajo pura y robusta, la línea de entrada está representada por las variantes DX. Estas versiones se caracterizan por su enfoque funcional y equipan el confiable motor de 2.4 litros de 150 caballos de fuerza. La opción más accesible del catálogo arranca con la Hilux 4x2 Cabina Chasis DX con caja manual, que se ubica en el orden de los 40.589.000 pesos. Si se opta por añadir la tracción integral, la versión equivalente Hilux 4x4 Cabina Chasis DX asciende a los 49.927.000 pesos.

En caso de requerir la caja de carga tradicional, la versión Cabina Simple DX 4x2 cotiza cerca de los 43.771.000 pesos, mientras que la alternativa 4x4 Cabina Simple llega a los 52.618.000 pesos. Para el transporte de personal o familias que priorizan el uso comercial, las versiones de Cabina Doble DX representan el escalón siguiente: la alternativa 4x2 manual cuesta 49.325.000 pesos, la opción 4x2 con caja automática se ubica en 50.704.000 pesos, la 4x4 manual se posiciona en 57.769.000 pesos y la variante 4x4 automática alcanza los 59.383.000 pesos.

Gama intermedia y tope de línea: Confort, tecnología y deportividad Al pasar a las versiones que equilibran las tareas laborales con el confort urbano, nos encontramos con la línea SR. En esta gama, la Hilux de Cabina Doble 4x2 manual tiene un precio de referencia de 56.562.000 pesos, en tanto que la versión automática se vende a 59.125.000 pesos. Al incorporar el motor más potente de 2.8 litros y tracción integral, la Hilux 4x4 Cabina Doble SR manual se establece en 66.457.000 pesos y su contraparte con transmisión automática se eleva a los 69.326.000 pesos.