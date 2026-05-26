El auto 0 km más barato del país: ¿cuál es y cuánto cuesta el modelo más accesible?

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Comprar un vehículo cero kilómetro se ha transformado en un desafío complejo para el bolsillo de los consumidores locales. Las fluctuaciones macroeconómicas y los costos impositivos empujaron los valores de las listas oficiales a niveles elevados. En este escenario desafiante, las automotrices reconfiguraron sus estrategias comerciales para captar a aquellos compradores que buscan llegar a su primer automóvil nuevo sin gastar una fortuna. A través de bonificaciones de fábrica y planes de financiación directa, algunas marcas logran posicionar propuestas competitivas por debajo de la media del sector.

Al consultar la guía oficial de precios de referencia que actualiza el sector automotor mes a mes, se observa que la barrera de los vehículos más accesibles se encuentra firmemente establecida por encima de los 26 millones de pesos. Entre las marcas generalistas que históricamente compitieron por ofrecer el vehículo más barato, una firma francesa ha logrado consolidar su liderazgo indiscutido en el primer puesto de los patentamientos económicos del mercado.

Renault Kwid: Las razones detrás del auto más económico del mercado El modelo que ostenta el título de ser el vehículo 0 km más barato en la actualidad es el Renault Kwid. Este vehículo compacto del segmento urbano regresó al catálogo de la marca del rombo importado desde Brasil y se mantiene inamovible en la cima de los autos más accesibles del país. Su valor de referencia se posiciona en los 26.490.000 pesos para su versión de entrada. La estrategia de Renault ha sido efectiva para captar la demanda urbana gracias a una combinación equilibrada entre dimensiones ideales para las ciudades grandes y un costo de mantenimiento contenido.

A pesar de su condición de auto accesible, el equipamiento de este modelo pequeño no descuida los aspectos centrales. Cuenta con un propulsor naftero de 1.0 litro optimizado para generar consumos de combustible bajísimos, acoplado a una transmisión manual de cinco marchas. En su interior suma un sistema multimedia con pantalla táctil compatible con los sistemas operativos móviles más utilizados del mercado. Además, destaca en su segmento al incorporar de serie elementos de seguridad como cuatro airbags, control electrónico de estabilidad, asistente para el arranque en pendientes y cámara de asistencia para el retroceso.

Las alternativas que completan el podio de los modelos económicos Detrás del líder francés, la competencia en el segmento de los automóviles económicos presenta un abanico de opciones variadas que incluyen vehículos puramente urbanos, hatchbacks tradicionales y propuestas electrificadas novedosas. El segundo escalón del mercado es ocupado por una alternativa de movilidad sustentable de origen asiático, el JMEV Easy 3, cuyo precio de referencia se sitúa en los 26.743.500 pesos, ganando terreno entre quienes buscan una transición hacia las tecnologías eléctricas.