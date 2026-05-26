El Gobierno dejará de pagarle a las empresas por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

Aunque las compañías ya no recibirán aportes estatales, deberán continuar entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios.

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó establecida a través de una resolución de la Secretaría de Transporte publicada este lunes en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Estado dejará de reintegrar parte del costo de los boletos que las compañías debían entregar en cumplimiento de distintas leyes nacionales.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el beneficio para los pasajeros continuará vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar los viajes gratuitos para los grupos alcanzados por la normativa.

El régimen de compensaciones estaba vigente desde 2018 y contemplaba a personas con discapacidad, trasplantados o pacientes en lista de espera para trasplantes, además de niños, niñas y adolescentes con tratamientos oncológicos.

Según argumentó el Ejecutivo, la decisión se enmarca en el nuevo esquema de desregulación del transporte automotor interjurisdiccional impulsado por el Decreto 883/2024, que permite a las empresas definir recorridos, frecuencias y tarifas con mayor libertad.