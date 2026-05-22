El Gobierno recibió 20 ofertas para concesionar ocho tramos de rutas nacionales

La licitación forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y abarca más de 3.900 kilómetros en diez provincias.

El Gobierno nacional recibió un total de 20 ofertas en el marco de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, como parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso incluye corredores estratégicos distribuidos en diez provincias argentinas y contempla la participación de empresas privadas en la operación y mantenimiento de la infraestructura vial.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía, los corredores alcanzan rutas ubicadas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. La iniciativa se enmarca en el plan oficial para transferir al sector privado la gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

Las autoridades señalaron que el modelo impulsado por Nación elimina los subsidios estatales para estos corredores y establece que las inversiones, obras de mantenimiento y operación quedarán íntegramente a cargo de las concesionarias adjudicatarias.

Entre los tramos incluidos aparecen corredores clave para la producción, el transporte y la conexión regional del país, con fuerte circulación de cargas y tránsito interprovincial. En Tucumán, por ejemplo, la licitación contempla sectores de la Ruta Nacional 9 y el acceso al aeropuerto provincial.