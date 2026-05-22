Afirman que el Papa León XIV visitaría la Argentina en noviembre de este año

El canciller Pablo Quirno acrecentó este viernes la expectativa sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina , en el marco de una gira por América Latina “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino", sostuvo el funcionario a través de X . “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, agregó.

En paralelo al mensaje de Quirno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron a Infobae que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre” . Desde Montevideo , las señales también apuntarían a una gira que incluiría a ambos países.

En esta línea, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida , Carlos Enciso —con fuentes en el Vaticano desde su etapa como embajador uruguayo en Buenos Aires — se adelantó el miércoles y afirmó que León XIV visitaría Uruguay , con el Santuario de la Virgen de los 33 entre los destinos previstos durante la primera quincena de noviembre. En declaraciones a Radio Mitre, Enciso precisó que el cronograma del pontífice para ese período ya incluiría Argentina , Uruguay y Perú , aunque los días exactos aún no estarían cerrados.

Más allá de las múltiples señales, el cardenal uruguayo Daniel Sturla reconoció que la presencia del Papa sería “casi segura”, pero aclaró que no contaba con la confirmación oficial de la Santa Sede. “Creo que no habrá anuncio oficial hasta mediados de junio”, declaró al diario El País de Montevideo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya se había referido en abril de este año a la eventual llegada León XIV. Inclusive, en aquella oportunidad, mencionó que la comisión directiva del club River Plate ofreció su estadio para recibir al sumo pontífice.

La gestión diplomática de Argentina para concretar el viaje se remontaría al menos a febrero de este año, cuando Quirno viajó a Roma y entregó en mano al Papa una carta firmada por Milei. “Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, escribió el canciller tras ese encuentro. Fuentes del Gobierno estimaron en aquel momento en “un 70% o más” las probabilidades de que la visita se concretara antes de fin de año.

El propio León XIV había expresado su deseo de recorrer la región en noviembre de 2025, cuando, a su salida de la residencia de Castel Gandolfo, respondió a un grupo de periodistas que preguntaron por América Latina: “Por supuesto. Me encantaría viajar. El problema es la agenda con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto”, afirmó el pontífice. Milei ya se había reunido con él en el Vaticano en junio de 2025, en una audiencia donde se destacó la “excelente relación bilateral” entre Argentina y la Santa Sede.

De concretarse, la visita de León XIV al país tendría una carga simbólica particular: sería la primera de un pontífice en casi cuatro décadas y marcaría un contraste con su predecesor, el argentino papa Francisco, quien nunca pisó su país natal durante sus 12 años de pontificado.

El protocolo vaticano establece que la Santa Sede notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el Papa decide realizar una visita oficial. Hasta el momento, ni la Conferencia Episcopal Argentina ni su equivalente uruguaya habrían recibido esa comunicación formal. El anuncio oficial, de producirse, se esperaría para mediados de junio.

Viajes por Europa

Hasta el momento, León XIV tiene previsto viajar a España, entre el 6 al 12 de junio. El recorrido contempla cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Hasta el 19 de mayo de 2026 se habían inscrito alrededor de 500.000 personas para los actos masivos, de las cuales 260.000 reservaron plaza para la misa en Cibeles y 160.000 para la vigilia juvenil en Madrid, según datos de los organizadores.

Confirmado el viaje a España, el Vaticano anunció además que León XIV visitará Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026, lo que constituirá su quinto viaje internacional desde que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025. Matteo Bruni, director de la oficina de prensa vaticana, precisó que el papa aceptó la invitación del jefe de Estado francés, de las autoridades eclesiásticas del país y del director general de la Unesco, cuya sede en París también visitará.

León XIV será el segundo pontífice en acudir a la Unesco: el primero fue Juan Pablo II, que visitó su sede el 2 de junio de 1980. La visita adquiere una carga adicional dado que la organización atraviesa dificultades tras la salida de Estados Unidos, decidida en el verano de 2025 por el presidente Donald Trump.