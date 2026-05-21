    • 21 de mayo de 2026 - 19:28

    El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones

    El directorio del organismo dio luz verde a la segunda revisión del programa vigente con el país. Los fondos llegarán en las próximas horas y reforzarán las reservas del Banco Central.

    FMI.

    FMI.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo firmado con la Argentina y dejó habilitado un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada por el directorio del organismo luego de varias semanas de negociaciones entre el equipo económico y el staff técnico del FMI.

    Leé además

    La titular del FMI, Kristalina Georgieva, y la vocera del organismo, Julie Kozack REUTERS/Ken Cedeno

    El FMI tratará la revisión argentina y liberará un desembolso de USD 1.000 millones
    Javier Milei.

    Javier Milei anunció una baja en las retenciones al trigo en junio y una reducción para la soja en enero

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con esta aprobación, el dinero comenzará a girarse en las próximas horas y se incorporará a las reservas del Banco Central, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la estabilidad cambiaria y consolidar el proceso de desinflación.

    El desembolso forma parte del programa de Facilidades Extendidas (EFF) acordado entre la Argentina y el organismo internacional, que contempla revisiones periódicas vinculadas al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.

    Desde el FMI destacaron los avances del programa económico y valoraron especialmente el mantenimiento del superávit fiscal, las reformas impulsadas por el Gobierno y la desaceleración de la inflación registrada durante los últimos meses.

    En abril, el staff técnico ya había alcanzado un entendimiento preliminar con las autoridades argentinas, aunque todavía faltaba la validación formal del directorio para liberar los fondos. Esa instancia quedó finalmente aprobada este miércoles.

    El Ministerio de Economía considera que el ingreso de divisas permitirá mejorar la posición financiera del país y sostener el esquema cambiario vigente, mientras continúan las negociaciones para futuras revisiones del acuerdo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Cámara Federal porteña ordenó seguir adelante con el juicio en ausencia.

    AMIA: la Cámara Federal ordenó avanzar con el trámite de juicio en ausencia a los iraníes acusados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei y Luis Caputo.

    El Gobierno analiza elevar a US$ 2.000 millones el piso para acceder al "super RIGI"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    VISA.

    Qué es el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos al que ingresará Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    SanCor.

    Seis empresas buscan quedarse con SanCor tras la quiebra de la histórica láctea

    Por Redacción Diario de Cuyo