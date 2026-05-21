El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones

El directorio del organismo dio luz verde a la segunda revisión del programa vigente con el país. Los fondos llegarán en las próximas horas y reforzarán las reservas del Banco Central.

El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo firmado con la Argentina y dejó habilitado un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada por el directorio del organismo luego de varias semanas de negociaciones entre el equipo económico y el staff técnico del FMI.

Con esta aprobación, el dinero comenzará a girarse en las próximas horas y se incorporará a las reservas del Banco Central, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la estabilidad cambiaria y consolidar el proceso de desinflación.

El desembolso forma parte del programa de Facilidades Extendidas (EFF) acordado entre la Argentina y el organismo internacional, que contempla revisiones periódicas vinculadas al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.

Desde el FMI destacaron los avances del programa económico y valoraron especialmente el mantenimiento del superávit fiscal, las reformas impulsadas por el Gobierno y la desaceleración de la inflación registrada durante los últimos meses.

En abril, el staff técnico ya había alcanzado un entendimiento preliminar con las autoridades argentinas, aunque todavía faltaba la validación formal del directorio para liberar los fondos. Esa instancia quedó finalmente aprobada este miércoles.