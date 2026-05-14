El FMI tratará la revisión argentina y liberará un desembolso de USD 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la próxima semana su Directorio analizará la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) vigente con la Argentina, una decisión que permitirá destrabar un desembolso de USD 1.000 millones para el país.

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La confirmación fue realizada por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante la habitual conferencia de prensa quincenal del FMI, donde además volvió a respaldar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

“Después de la aprobación, un desembolso de USD 1.000 millones se va a producir”, aseguró la funcionaria, al tiempo que recordó que el staff técnico del organismo ya había alcanzado un acuerdo con las autoridades argentinas a mediados de abril.

Kozack destacó que las políticas económicas implementadas por el Gobierno permitieron sostener el proceso de desinflación, fortalecer la estabilidad externa y consolidar el crecimiento económico. Además, señaló que las compras de divisas realizadas por el Banco Central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año, mejorando la capacidad del país para enfrentar eventuales shocks internacionales.

La vocera también remarcó el compromiso oficial con el equilibrio fiscal. “Las autoridades demostraron un compromiso pleno con una ancla fiscal de saldo cero”, sostuvo, y consideró que esa política resulta clave para reforzar la desaceleración inflacionaria y recuperar la confianza económica.

En otro tramo de la conferencia, Kozack destacó la reciente mejora en la calificación soberana de Argentina realizada por Fitch Ratings, que elevó la nota del país de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, la mejor posición crediticia desde 2018.

La funcionaria del FMI también afirmó que la pobreza en Argentina mostró una reducción importante y aseguró que actualmente se encuentra “por debajo del 30%, el nivel más bajo en siete años”.

Durante la rueda de prensa, Kozack evitó pronunciarse sobre temas políticos internos, como las recientes protestas universitarias o denuncias contra funcionarios nacionales, y centró sus respuestas en la evolución del programa económico.

Por otro lado, el FMI manifestó su preocupación por el impacto global del conflicto en Medio Oriente y confirmó que mantiene conversaciones con distintos países para evaluar posibles medidas de asistencia y asesoramiento económico frente a la volatilidad internacional y la suba del precio del petróleo.