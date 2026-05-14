La Asociación de Sordomudos de San Juan llama a Asamblea General

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La Asociación de Sordomudos de San Juan formalizó el pedido de autorización ante la Inspección General de Personas Jurídicas para llevar a cabo su próxima Asamblea General Ordinaria. El encuentro fue programado para el día 30 de mayo de 2026 bajo la conducción de su presidente, Leonardo Miguel Pérez.

La convocatoria establece que la primera citación se realizará a las 15:00 horas, mientras que la segunda citación tendrá lugar a las 16:00 horas. Debido a que la sede social de la institución no cuenta con las dimensiones necesarias para albergar a la totalidad de los asistentes, la actividad se trasladará al Centro de Convenciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524 Oeste, en Villa Krause, departamento Rawson.

Durante la jornada, los socios abordarán un orden del día que incluye la designación de dos asambleístas para la firma del acta y la lectura detallada de la memoria de actividades cumplidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se presentará el balance general correspondiente al mismo ejercicio económico, acompañado por los informes técnicos de la tesorería de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas.