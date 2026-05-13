Una fiesta de 15 trágica, 12 muertos y 34 infectados: así fue el mayor brote de hantavirus en Argentina

En noviembre de 2018, una fiesta de 15 en Epuyén se transformó en el epicentro del mayor brote de hantavirus registrado en Argentina, que dejó 12 muertos y 34 infectados. El episodio marcó para siempre a este pueblo patagónico de poco más de 3.000 habitantes y obligó a repensar los protocolos sanitarios en la región.

Aquel brote se inició tras un cumpleaños multitudinario en el salón Peumayén, al que asistieron más de 100 personas. En los días posteriores, varios invitados comenzaron a presentar síntomas compatibles con hantavirus. La respuesta sanitaria fue inmediata y drástica: más de 140 vecinos quedaron aislados, las escuelas y comercios debieron adaptar su funcionamiento y la atención nacional se enfocó en Epuyén, que pasó de la alarma local a un operativo sanitario sin precedentes en la Patagonia.

El virus comenzó a diseminarse apenas unos días después de la fiesta. La primera víctima, una adolescente de 14 años, falleció el 3 de diciembre. Según la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, el brote estuvo asociado a la cepa Andes Sur, la única conocida capaz de transmitirse de persona a persona. El contacto estrecho entre los asistentes fue determinante para la propagación: las investigaciones confirmaron contagios ocurridos a menos de un metro de distancia y hasta tras simples saludos.

La cadena epidemiológica se volvió compleja y obligó a modificar los protocolos de alerta y respuesta. Las consultas en hospitales locales se multiplicaron y, rápidamente, el Ministerio de Salud provincial implementó partes diarios para informar a la población. Para el 10 de diciembre ya había cinco casos confirmados y dos pacientes internados en terapia intensiva.

La noche del 3 de noviembre de 2018, el virus se propagó entre familiares, amigos y vecinos, muchos de los cuales compartieron mesa durante más de una hora. Cinco de los primeros casos se contagiaron en ese evento, lo que encendió las alarmas sanitarias. La transmisión del virus continuó en otros encuentros sociales, como velorios y reuniones familiares.

La investigación epidemiológica identificó la transmisión interhumana como un factor clave para la expansión del brote. El aislamiento de los primeros 18 infectados fue decisivo para evitar una tragedia aún mayor. En el pico del operativo, más de 140 personas permanecieron en cuarentena, y la vida de Epuyén quedó suspendida durante 45 días.

La respuesta sanitaria: cuarentenas, aislamiento y un pueblo en vilo

La implementación del Aislamiento Respiratorio Selectivo (ARS) fue la principal estrategia para frenar el brote. Toda persona asintomática que hubiera tenido contacto estrecho con un caso confirmado debía permanecer en su domicilio y utilizar barbijo de alta eficiencia. Equipos interdisciplinarios de salud, epidemiología y psicología acompañaron a los afectados, controlando síntomas y brindando contención emocional.

Ningún profesional de la salud resultó contagiado durante el operativo, lo que refuerza la eficacia de las medidas adoptadas. El aislamiento se mantuvo hasta fines de marzo de 2019, cuando se declaró el fin del brote. El impacto en la vida diaria fue profundo: comercios, escuelas y actividades sociales quedaron interrumpidas, y la economía local sufrió una fuerte caída.

El paciente cero y el estigma: entre la ciencia y la vida cotidiana

Víctor Díaz, jubilado de 68 años en aquel momento, fue señalado por las autoridades sanitarias como el primer caso, aunque tanto él como su familia insisten en que no fue el origen del brote. “En la casa de mi papá y en su campo no se encontró ni una rata”, afirmó Isabel Díaz en una nota a Infobae al cumplirse un año del brote. La sospecha principal fue una exposición en una zona donde se recolectan hongos silvestres, aunque nunca se logró determinar con certeza el punto de contagio.

La identificación y aislamiento de los contactos estrechos fueron esenciales, pero también generaron estigmatización social. “No tenemos la culpa de haber estado enfermos y no la pasamos nada bien. Acá en el pueblo no tanto, pero en lugares como El Hoyo y El Bolsón, donde una va a comprar, decías que eras de Epuyén y no te atendían”, relató Isabel. Además de las pérdidas humanas, el brote dejó secuelas emocionales y económicas en muchas familias de la zona.