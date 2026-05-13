El mensaje de Javier Milei tras la multitudinaria marcha universitaria: "Defienden sus cajas"

Tras la masiva cuarta marcha federal universitaria que se realizó este martes en todo el país, con fuerte concentración en Plaza de Mayo , el presidente Javier Milei respondió con contundencia a través de sus redes sociales.

El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá quorum para interpelar a Adorni en Diputados

Manuel Adorni habría pagado US$21.000 por el alquiler de una casa en el country Indio Cuá

Con su estilo característico, Milei compartió una serie de mensajes, imágenes y creaciones con inteligencia artificial para criticar la protesta convocada en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas y los hospitales universitarios.

“Defienden sus cajas”. Con esta expresión, Milei buscó diferenciar la defensa de la educación pública de lo que considera una defensa de intereses iales y privilegios de ciertos actores dentro del sistema universitario. Además, insistió en uno de sus conceptos centrales: “Auditar es cuidar la educación pública”

El mandatario inundó sus redes con publicaciones que cuestionan la marcha, sosteniendo que detrás de una “causa noble” se esconden intereses corporativos y resistencias al ajuste fiscal.

La Cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores y dirigentes sindicales y políticos en todo el país. Los manifestantes reclamaron el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario , el aumento de las partidas presupuestarias y la recomposición salarial del sector, que según las universidades acumula una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

Desde el Gobierno nacional se ha mantenido la postura de que el presupuesto universitario debe ajustarse a las posibilidades fiscales del Estado y se ha impulsado una política de auditorías y control de recursos.

Milei y su equipo han argumentado en reiteradas oportunidades que las universidades públicas deben someterse a mayores controles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en línea con la política de reducción del gasto público que impulsa la actual gestión.

La respuesta del Presidente se produce en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y el sector universitario, con reclamos judiciales en curso y fuertes definiciones de rectores como John Boretto (UNC), quien días atrás advirtió sobre la licuación de los fondos y la pérdida de docentes.