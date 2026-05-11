    • 11 de mayo de 2026 - 15:27

    La reacción de Javier Milei ante la baja del riesgo país: "Todo marcha acorde al plan"

    En los mensajes que publicó en su cuenta de X, el presidente celebró el dato económico.

    Javier Milei, presidente.

    Javier Milei, presidente.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    milei dio el ok a la prorroga de rago gallo para seguir en el juzgado federal n°2 y envio la comunicacion al senado para el debate

    Milei dio el OK a la prórroga de Rago Gallo para seguir en el Juzgado Federal N°2 y envió la comunicación al Senado para el debate
    Una zona privilegiada de la geografía sanjuanina.

    Fuerte recorte de Milei al presupuesto de 46 Parques Nacionales: en San Juan afecta a San Guillermo y El Leoncito

    "TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X. Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".

    No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei.

    Otra encuesta confirma la caída en la imagen de Javier Milei: quedó séptimo entre 16 en un ranking

    Caputo y Milei, en sintonía.

    Por la defensa de Adorni, Caputo respaldó a Milei: "El presidente piensa que es una persona honesta"

    Milei volvió a respaldar a Adorni, definió cambios en el Presupuesto y fijó nuevos recortes para fin de mayo

    Milei volvió a respaldar a Adorni, definió cambios en el Presupuesto y fijó nuevos recortes para fin de mayo