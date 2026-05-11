La reacción de Javier Milei ante la baja del riesgo país: "Todo marcha acorde al plan"

En los mensajes que publicó en su cuenta de X, el presidente celebró el dato económico.

El presidente Javier Milei se hizo eco este lunes de la baja del Riesgo País de las últimas horas y lo celebró sosteniendo que "todo marcha de acuerdo al plan".

"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X. Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".

Lo posteó al hacer referencia a un truit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos, ubicándose en 498.