El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá quorum para interpelar a Adorni en Diputados

En las vísperas de un nuevo accionar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el Gobierno nacional confía en que la oposición no junte los votos necesarios para avanzar en la sesión especial del jueves 14, que busca interpelar al ministro coordinador investigado por presunto enriquecimiento ilícito .

Adorni volvió a reunir a la mesa política: Santiago Caputo no fue y Bullrich se retiró antes

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en Balcarce 50 descuentan que la sesión impulsada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón , con la adhesión de otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores , no prosperará por falta de quórum.

Asimismo, calculan 115 votos , en caso de que el bloque de Unión por la Patria baje completo al reciento, lejano a los 129 diputados reglamentarios para dar inicio al debate, y aclaran que de concretarse, no pasará de un "conversatorio en minoría" .

" La oposición tienen 115 votos, si Unión por la Patria baja completo, que no va a pasar. Eventualmente, hablarán en minoría. Igual si lograran quorum, no tienen chances que se avance en comisiones ", vaticinó un alfil legislativo con vínculos con la Casa Rosada a NA.

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación de Adorni y hasta una moción de censura, pero, al no contar con un dictamen, el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

En un gesto de buena voluntad, el PRO no habilitaría la sesión. Desde el corazón de la bancada argumentan que no estilan dar quórum en las sesiones especiales que no convoca el espacio. Lo cierto es que la relación con el oficialismo se ha complejizado en el último tiempo, luego de que el titular formal del partido, Mauricio Macri, lanzó fuertes críticas contra la administración libertaria.

En Balcarce 50 sostienen que será la Justicia la que deberá resolver el conflicto abierto que lleva dos meses desde la detección de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la delegación que viajó a Nueva York para dar asistencia a la Argentina Week.

Las gestualidades del presidente Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei, fueron elocuentes y es lo que mantiene a Manuel Adorni en el cargo pese a los movimientos en la causa que lo involucra.

El respaldo es tal que llevó al mandatario a cruzar a la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, de las pocas que levantó la voz para exigir el funcionario anticipe la presentación de su declaración jurada que explique la adquisición de propiedades y los viajes que realizó.