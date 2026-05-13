Manuel Adorni habría pagado US$21.000 por el alquiler de una casa en el country Indio Cuá

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó este miércoles declaración a José Luis Rodríguez , el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabiente.

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Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000 . La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

El testigo sostuvo que el acuerdo de alquiler se prorrogó de manera verbal por otros tres meses. Por ese período adicional, Adorni habría desembolsado otros US$2.400 . Todos los pagos, según indicó, se realizaron en efectivo y en dólares.

Rodríguez también declaró que no fue la primera vez que le alquiló una propiedad al actual jefe de Gabinete. De acuerdo a su relato, ambos habían firmado previamente un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia.

Además, señaló que Adorni pasó el verano de 2024 en el country Indio Cuá, cuando ya había sido designado como vocero presidencial. Esa estadía, siempre según el testimonio incorporado a la causa, tuvo un costo de US$5.600.

El testimonio del contratista

La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. El empresario aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

Según explicó Tabar en Comodoro Py, los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en distintos sectores de la propiedad: cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros espacios. También detalló que recibió los pagos en dos tramos: US$55.000 durante 2024 y otros US$190.000 en 2025.

El contratista aportó además su teléfono celular y datos de las personas que participaron de la obra, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas. En su declaración, también había mencionado que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del country por US$13.000, dato que ahora quedó reforzado con el testimonio del propietario del inmueble.

La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y el pago de las remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

En ese expediente ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Sin embargo, según consta en documentación oficial presentada en la causa, la propiedad todavía figura en registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades.