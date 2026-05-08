Luis Caputo: "La situación de Manuel Adorni no tiene impacto en la economía"

El jefe de Gabinete Luis Caputo encabezó una conferencia de prensa, pero no contestó preguntas sobre la denuncia judicial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este jueves restarle importancia política y financiera al denominado “caso Adorni” y aseguró que la situación no tiene incidencia sobre el Riesgo País, uno de los indicadores más observados por los mercados internacionales.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Rosada junto al vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el funcionario insistió en que el verdadero factor que impacta en la percepción de los inversores es el denominado “Riesgo Kuka”, expresión que volvió a utilizar para referirse a la oposición kirchnerista.

Qué dijo Luis Caputo sobre Adorni “Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”, afirmó Caputo ante los periodistas, en un intento por desactivar especulaciones sobre una eventual repercusión económica derivada de la polémica.

Para respaldar su postura, el titular del Palacio de Hacienda relató una anécdota ocurrida durante una reciente visita a Los Ángeles, donde mantuvo reuniones con empresarios e inversores internacionales. Según contó, uno de ellos relativizó la situación política argentina y dejó una frase que llamó la atención del ministro.

“En confianza, un inversor se rió y nos dijo: ‘Miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de Gabinete tiene una almohadilla’”, relató Caputo.