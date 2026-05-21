Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás

Tomando como referencia el índice RIPTE, y a pesar del congelamiento de precios de la mayoría de los autos nuevos en los últimos meses, algunos autos requieren más ahorro que en 2025

Tanto Toyota como Ford, las dos automotrices que lideran las exportaciones argentinas en 2026, han confirmado en reiteradas oportunidades que sus dos pickups ya no son más caras en dólares que las de los dos mercados que suelen tomarse como referencia para la comparación, Brasil y Chile, uno por su volumen y similitud de esquema arancelario y el otro por ser el más abierto de la región, donde no hay arancel de importación para los vehículos de ningún origen.

Tanto la Toyota Hilux como la Ford Ranger tienen un precio en dólares similar, y según las versiones, incluso más bajo que en alguno de esos mercados, aun a pesar de tener en Argentina una cotización considerada por varios sectores como demasiado baja o retrasada para el comercio internacional. Esa es una medida de referencia de precios con una comparación internacional.

Pero para saber si en la Argentina los autos están más caros o más baratos que un año atrás, una referencia que se suele buscar siempre para medir el precio de los autos nuevos es la cantidad de sueldos promedio que requiere la compra de un vehículo nuevo. Así, tomando el RIPTE, que es índice salarial oficial en Argentina -que calcula el promedio de las remuneraciones de los trabajadores registrados-, se puede hacer una comparación entre lo que costaba un año atrás y en la actualidad, a modo de establecer la capacidad de los argentinos con trabajo formal para acceder a un 0 km.

La última publicación del índice indica que el sueldo promedio en marzo fue de $1.775.664,12, por lo que hacer la comparación con los precios de abril sería lo más apropiado, pero teniendo en cuenta que las listas de precios de la mayoría de las automotrices no tuvieron aumentos (de hecho algunas marcas bajaron algunos precios en mayo para ciertos modelos), tomar esa cifra con los precios actuales es perfectamente válido.

El detalle de los autos El auto más accesible del mercado es el Renault Kwid, que en mayo tiene un precio de lista de $26.490.000. Para acceder a este modelo, un ahorrista debe sumar 14,9 salarios completos para poder alcanzar ese precio.