Hantavirus: hay 45 contagios confirmados en el país y hay una provincia con alerta por un brote de casos

El hantavirus suma 45 casos confirmados en lo que va de 2026 en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, ubicando a la temporada 2025-2026 como una de las de mayor incidencia desde que se realiza vigilancia sistemática. Hay una provincia con alerta por el crecimiento de casos.

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Ante este panorama, un equipo del Instituto Malbrán se encuentra en Ushuaia investigando el origen del brote registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Tierra del Fuego y generó alerta internacional por la variante Andes.

Los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación indican que los casos se distribuyen principalmente en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut. La tasa nacional de incidencia alcanzó los 0,22 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral de brote en la mayoría de las regiones.

El 81% de los casos corresponde a varones, con predominio en el grupo etario de 20 a 49 años. La mediana de edad de los confirmados es de 36 años. En cuanto a la mortalidad, se registraron 33 fallecimientos, lo que representa una letalidad del 31,4%, la más alta de las últimas temporadas.

La tasa de mortalidad nacional es de 0,69 por millón de habitantes, casi tres veces superior a la del período anterior. Salta registra la mayor incidencia y mortalidad provincial, mientras que Buenos Aires concentra la mitad de los decesos totales.

La enfermedad, una zoonosis transmitida principalmente por inhalación de partículas de excremento de roedores silvestres, mantiene su patrón estacional con mayor circulación entre octubre y mayo. Sin embargo, la actual temporada muestra un incremento sostenido y circulación extendida, atribuible en parte a factores ambientales como el cambio climático y modificaciones en el uso del suelo.

El brote en el crucero

El caso que motivó mayor atención ocurrió en el buque MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1° de abril con 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades. Hasta mediados de mayo se confirmaron ocho contagios, dos sospechosos y un caso en estudio, con tres fallecimientos.

Todos los casos están vinculados a la variante Andes, la única que se transmite de persona a persona por vía respiratoria, lo que generó alerta de la Organización Mundial de la Salud y vigilancia en varios países.

En respuesta, un equipo del Instituto Malbrán se trasladó a Tierra del Fuego. Los científicos realizan capturas de roedores en zonas seleccionadas por criterios ecológicos y epidemiológicos, utilizando trampas Sherman y estrictos protocolos de bioseguridad.

El trabajo en el terreno es de alto riesgo. Por eso, los equipos usan mamelucos descartables, ropa de campo especial, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma. Todo está pensado para minimizar la exposición durante la manipulación de animales y muestras potencialmente infectadas.

Las muestras se procesan en un laboratorio de campaña y se enviarán al laboratorio nacional de referencia para análisis serológicos, moleculares y de secuenciación genética. La hipótesis principal es que el caso índice se contagió antes de embarcar.

Alerta en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa un brote de hantavirus en áreas rurales y periurbanas, según confirmó el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense.

En lo que va de 2026 ya se registraron 18 casos confirmados y siete muertes, una cifra que encendió la preocupación de las autoridades sanitarias por la rapidez de propagación y la gravedad de los cuadros detectados.

El informe oficial, correspondiente a la semana epidemiológica del 3 al 9 de mayo, advirtió que desde comienzos de 2025 se observa un incremento sostenido de contagios en zonas endémicas de la Provincia.

Aunque el hantavirus suele tener mayor circulación durante la primavera y el verano, Salud alertó que actualmente se registra una persistencia de casos fuera de la temporada habitual. Ese comportamiento epidemiológico fue uno de los factores que encendió las alarmas.

Durante todo 2025 se habían confirmado 37 contagios y 12 fallecidos en territorio bonaerense. Además, la comparación interanual muestra una suba: a esta altura del año pasado se habían contabilizado 12 casos, mientras que en 2026 la cifra ya llegó a 18.