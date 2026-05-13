Prevenir antes que lamentar ante el aumento de casos de hantavirus

La decisión del Ministerio de Salud de San Juan de reforzar las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica frente al avance del hantavirus en distintas regiones del país constituye una acción prudente y necesaria. Aunque la provincia continúa sin registrar casos, el escenario sanitario nacional obliga a mantener la atención y actuar con anticipación para evitar consecuencias que luego podrían resultar irreversibles.

La OMS eleva a once los casos positivos por hantavirus pero el riesgo sigue siendo bajo

Los datos difundidos por las autoridades nacionales son suficientemente alarmantes. En lo que va de 2026 ya se han contabilizado 101 casos y 32 fallecimientos en provincias consideradas endémicas como Buenos Aires, Salta y Chubut. Estas cifras demuestran que el hantavirus sigue siendo una amenaza real y potencialmente letal, especialmente en zonas donde existen condiciones naturales propicias para la presencia del ratón colilargo, principal transmisor de la enfermedad.

San Juan no se encuentra ajena a esa realidad. Si bien hasta el momento no se han detectado contagios, existen áreas cordilleranas, rurales y de vegetación agreste donde puede habitar este roedor silvestre. La llegada de la temporada invernal, sumada al incremento de actividades en espacios rurales y de montaña, aumenta la necesidad de extremar cuidados y fortalecer la información preventiva hacia la población.

Una de las principales dificultades del hantavirus es que sus síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe común. Fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y malestar general pueden llevar a minimizar el cuadro en una primera etapa. Sin embargo, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar severo con alto riesgo de muerte. Esa peligrosidad convierte a la detección temprana en un factor decisivo.

En este contexto, la prevención deja de ser una simple recomendación sanitaria para transformarse en una responsabilidad colectiva. Ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con roedores y sus excrementos, mantener limpios los espacios rurales y utilizar medidas de protección durante tareas en galpones o zonas de maleza son acciones sencillas que pueden salvar vidas.

La reacción anticipada de las autoridades sanitarias merece ser valorada porque demuestra que el sistema de salud no espera la aparición de casos para actuar. La vigilancia epidemiológica cumple precisamente esa función: observar, advertir y prevenir antes de que una situación se convierta en emergencia. La experiencia reciente con otras enfermedades infecciosas dejó una enseñanza clara sobre la importancia de actuar con rapidez y sostener campañas de concientización permanentes.

También resulta fundamental que la sociedad comprenda que las enfermedades zoonóticas, aquellas transmitidas de animales a humanos, están estrechamente vinculadas al ambiente y a las conductas humanas. El crecimiento de actividades en zonas naturales exige mayor responsabilidad individual y comunitaria.

San Juan hoy mantiene una situación favorable frente al hantavirus, pero esa tranquilidad no debe confundirse con indiferencia. El mejor resultado sanitario siempre será aquel que logra evitar contagios mediante información, prevención y control oportuno. En temas de salud pública, anticiparse sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a la población.